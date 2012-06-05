سقوط آزاد پسر جوان در دره فرحزاد/ اتوبوس نیمه واژگون در اتوبان کرج

به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش عملکرد ستاد تأمین آب با هدف تقویت، تأمین و نظارت بر تجهیزات سخت افزاری آتش نشانی مستقر در سطح شهر در بازه زمانی ابتدا و انتهای اردیبهشت ماه سال 91 اعلام شد.فتح اله تیموری، معاون عملیات سازمان آتش نشانی با اشاره به فعالیت یک ماهه ستاد تأمین آب در این خصوص گفت: در طول یک ماه گذشته فعالیت های مستمری را برای بهبود و تقویت هر چه بیشتر امکانات درون شهری انجام دادیم. بازدید از امکانات موجود، نصب تجهیزات، تعمیرات امکانات فعلی و نظارت بر سلامت تجهیزات از جمله فعالیت هایی بود که در یک ماه گذشته در ستاد تأمین آب انجام شد.

وی افزود: در این ماه 1328 مورد بازدید از شیرهای ایستاده و 393 مورد بازدید فنی از شیرهای زمینی انجام شد. همچنین 5 مورد نصب شیر ایستاده و شیرهای نیم تنه از دیگر برنامه های اجرایی در اردیبهشت ماه سال جاری بود. 359 مورد تعمیر و رفع نقص شیرهای ایستاده، 6 مورد جابه جایی و نصب مجدد تجهیزات، 11 مورد نظارت کارشناسی بر نصب و جابه جایی مجدد شیرها و 954 مورد رنگ آمیزی و شستشوی تجهیزات و شیرهای زمینی وایستاده و نیم تنه از دیگر اقداماتی بود که در این دوره انجام شد.

تیموری همچنین از برگزاری 12 نشست برون سازمانی با هدف ارتقای سطح خدمات رسانی خبر داد و گفت: در این خصوص 21 مورد مکاتبه و ارتباط با مناطق و نواحی شهرداری های پایتخت و 117 مورد نیز مکاتبه با شرکت آب و فاضلاب مناطق ششگانه تهران و نواحی در دستور کار ستاد تأمین آب قرار گرفت.

معاون عملیات سازمان با اشاره به بررسی ها و کنترل هر روزه تجهیزات آب رسان سطح شهر خاطرنشان کرد: در ماه دوم سال 1155 مورد سرویس، تمیزکردن، روغنکاری، رفع موانع دید و لایروبی توسط این ستاد برای آماده به کار بودن تجهیزات آب رسان شهر تهران انجام شده است.

شعله های آتش در انبار ابر و پارچه



با تلاش و سرعت عمل نیروهای عملیات آتش نشانی، شعله های آتش در انبار نگهداری ابر و پارچه در جاده ساوه مهار و کاملاً خاموش شد.عصر روز گذشته در پی تماسی شهروندان مبنی بر آتش گرفتن انبار ابر و پارچه ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران، بلافاصله آتش نشانان ایستگاه های 81، 35، 22 و 38 را ساعت 15:42 دقیقه به محل حادثه در جاده ساوه، خلازیل، روبروی باسکول عدالت اعزام کرد.

در این آتش سوزی آتش نشانان به محض رسیدن مشاهده کردند در یک گاراژ بزرگ 1200 متری انبار 200 متر مربعی از ابر، پارچه، پتو و دیگر ضایعات قرار داشت و شعله های آتش از آن زبانه می کشید.

براساس این گزارش، آتش نشانان به سرعت با استفاده از تجهیزات آبرسان و دستگاه های تنفسی به کانون آتش نزدیک شده و آتش سوزی را در کمترین زمان ممکن مهار و خاموش کردند و مانع از سرایت شعله های آتش به دیگر قسمت های این گاراژ بزرگ شدند.

گفتنی است در این حادثه یکی از آتش نشانان دچار مصدومیت شد که به پزشکان اورژانس حاضر در محل سپرده شد.

همچنین علت حادثه افتادن ته سیگار روشن بر روی مواد قابل اشتعال گزارش شده است.

سقوط آزاد جوان 27 ساله به دره فرحزاد



آتش نشانان و نجاتگران در یک عملیات حساس جوان 27 ساله را که براثر بی احتیاطی به دره فرحزاد سقوط کرده بود نجات دادند.در پی تماس شهروندان با سامانه 125 مبنی بر سقوط شخص در میدان سعادت آباد، میدان بوستان، انتهای خیابان کوهستان، خیابان میثاق، ستاد فرماندهی آتش‌نشانی ساعت 4:34 دقیقه بامداد امروز بلافاصله نجاتگران نجات 3 و آتش‌نشانان ایستگاه 58 را به محل حادثه اعزام کرد.

سید اکبر خدیو فرمانده آتش نشانان درباره این حادثه اظهار داشت: به علت تاریکی و عدم دید مناسب شخصی 27 ساله به عمق حدود 60 متری دره فرحزاد سقوط کرده و از قسمت پای راست دچار شکستگی شده بود که نجاتگران با بکارگیری تجهیزات نجات و استفاده از برانکارد و رعایت نکات ایمنی شخص مصدوم را از داخل دره خارج و تحویل امدادگران اورژانس حاضر در محل دادند.

نجات 44 نفر در یک روز

آتش نشانان تهرانی با رسیدن در کوتاهترین زمان ممکن به محل آتش سوزی ها و دیگر حوادثی که در 24 ساعت گذشته در کلانشهر تهران رخ داد، موفق شدند 44 شهروند را که گرفتار حادثه شده بودند نجات دهند.

در 24 ساعت گذشته 65 آتش سوزی از جمله آتش سوزی در 8 واحد مسکونی، 7 وسیله نقلیه و 2 واحد تجاری در تهران رخ داد که آتش نشانان با حضور به موقع همه این آتش سوزی ها را مهار و خاموش کردند.

آتش نشانان همچنین عملیات امداد و نجات را در 114 حادثه گوناگون دیگر از جمله 15 حادثه آب در منازل مسکونی، 12 حادثه آسانسور، 10 حادثه رانندگی، 10 حادثه گرفتار شدن افراد در اماکن مختلف، 6 مورد گیر کردن حلقه انگشتری در انگشت دست و 2 حادثه نشت گاز انجام دادند.

در جریان آتش سوزی ها و حوادث رخ داده در این مدت 2 نفر جان خود را از دست دادند و 17 نفر آسیب دیدند.



آتش سوزی شبانه خودرو در پارکینگ

نقص فنی در سیستم سوخت رسانی و شعله وری خودروی سواری در پارکینگ مجتمع مسکونی با سرعت عمل و تلاش آتش نشانان به خیرگذشت.ستاد فرماندهی آتش‌نشانی تهران ساعت 2:22 دقیقه بامداد امروز با اطلاع از آتش سوزی خودروی پارک شده در پارکینگ ساختمان مسکونی در شهرک شهید باقری، خیابان بوستان و احتمال سرایت آتش به طبقات دیگر بلافاصله آتش‌نشانان ایستگاه 68 را به محل اعلام شده اعزام کرد.

داود بلند مرتبه فرمانده آتش نشانان اعزامی درباره این آتش سوزی گفت: از داخل پارکینگ یک ساختمان مسکونی 6 طبقه 18 واحدی دود و شعله فراوانی خارج می شد که آتش نشانان بی درنگ با بکارگیری تجهیزات کامل فردی و استفاده از یک رشته لوله آبدهی شعله های آتش را که از موتور خودرو سواری پارک شده در پارکینگ زبانه می کشید و در حال سرایت به طبقات ساختمان بود مهار و خاموش کردند.

گفتنی است آتش نشانان پس از مهار آتش با بکارگیری هواکش فشار قوی اقدام به تخلیه دود از داخل پارکینگ و ساختمان کرده و آرامش را به ساکنان آن بازگرداند.

اتوبوس نیمه واژگون در اتوبان تهران- کرج

تصادف شدید اتوبوس و دو خودرو سواری در اتوبان تهران کرج چهار مصدوم برجای گذاشت.ستاد فرماندهی آتش‌نشانی تهران ساعت 17:32دقیقه روز گذشته با اطلاع از حادثه برخورد سه دستگاه خودرو بلافاصله آتش‌نشانان ایستگاه 44 را به اتوبان تهران کرج به سمت تهران قبل از پمپ بنزین وردآورد اعزام کرد.

علیرضا غفوری فرمانده آتش نشانان اعزامی در باره این حادثه گفت: یک دستگاه اتوبوس بین شهری پس از برخورد با دو دستگاه خودرو سواری و گاردریل کنار اتوبان از مسیر خود منحرف و وارد شانه خاکی شده بود و به صورت نیمه واژگون متوقف شده بود و سرنشینان آن توسط شهروندان عبوری از داخل اتوبوس خارج شده و چهار نفر از آنها دچار مصدومیت شده بودند.

وی افزود: آتش نشانان بی درنگ پس از ایمن سازی محل با قرار دادن علائم هشدار دهنده و قطع سیستم برق خودرو محل را ایمن سازی کرده و چهار سرنشین مصدوم را جهت مداوا تحویل عوامل اورژانس دادند. آتش نشانان پس از انتقال خودرو سواری توسط جرثقیل به مکان امن و بریدن قسمتی از گاردریل جهت ایمن سازی محل عبور خودروها به مأموریت خود پایان دادند.

انفجار گاز در قلیان فروشی



لوله کشی گاز غیرایمن و غیراستاندارد در فروشگاه قلیان و تنباکو در محله خانی آباد انفجار و مصدومیت یک شهروند را در بر داشت.ظهر دیروز ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران با دریافت خبر انفجار در یک فروشگاه قلیان فروشی بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 22 را ساعت 11:24 دقیقه به محل حاثه در خانی آباد نو، خیابان میثاق اعزام کرد.

بر اساس گزارش این حادثه و مشاهدات آتش نشانان، در محل، یک باب فروشگاه 35 متر مربعی قلیان فروشی شعله ور دیده می شد که در اثر لوله کشی گاز غیرایمن و غیرمجاز از طبقات بالایی این فروشگاه انفجار و آتش سوزی را رقم زده بود.

همچنین در اثر نشت شدید گاز و رسیدن جرقه به گاز متصاعد شده در فضای فروشگاه انفجار و مصدومیت صاحب آن را در پی داشت که آتش نشانان بی درنگ همزمان با قطع گاز و برق و با استفاده از تجهیزات آبرسان آتش سوزی که بعد از انفجار به وجود آمده بود را مهار و کاملا خاموش کردند و صاحب فروشگاه را تحویل امدادگران اورژانس حاضر در محل دادند.

کارشناسان آتش نشانی به شهروندان توصیه می کنند که لوله کشی گاز باید توسط افراد متخصص و نمایندگی های مجاز صورت پذیرد.