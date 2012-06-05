تبدیل دامداریهای شیری به گوشتی/ تولید فرآورده های لبنی بازدهی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا سمیعی عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در چند روز گذشته میزان شیر ورودی به کارخانه به یک سوم تقلیل یافته که روی تولیدات کارخانه تاثیر منفی می گذارد.

وی اذعان داشت: نهاده هایی با قیمت مناسب برای دامداران در نظر گرفته شده تا در اختیار انان قرار گیرد و به این شکل کمکی به آنان شده باشد.

مدیر عامل شرکت شیر پاستوریزه پگاه استان گلستان افزود: در سال 90 بیش از 880 میلیون تومان کارمزد بانکی از سوی این شرکت پرداخت شده است.

وی با اشاره به توزیع شیر خام بصورت مستقیم در برخی خیابان های شهر گفت: دامپزشکی و مراکز بهداشت مراجع ذیصلاح رسیدگی به این موضوع هستند و باید برخورد قانونی داشته باشند، اینگونه توزیع شیر می تواند سلامت جامعه را مورد تهدید قرار دهد.

مدیرعامل شزکت شیر پاستوریزه پگاه استان گلستان گفت: در سال تحصیلی 90-91 بیش از 4.5 میلیون پاکت شیر در مدارس استان مازندران از سوی این شرکت توزیع شده است.



وی گفت: این شرکت در همین سال تحصیلی دو میلیون پاکت در مدارس تهران و 1.5 میلیون پاکت برای مدارس خوزستان شیر ارسال کرده و این در حالیست که هیچ نقص کیفی ای از سوی استان مازندران که بیشترین میزان دریافت شیر را داشت دریافت نشده است.



وی افزود: شرکت شیر پاستوریزه پگاه استان گلستان 80 نوع محصول تولید می کند.



سمیعی ادامه داد: با افزایش قیمت خرید شیر از تولید کنندگان برخی محصولات تولیدی این شرکت مانند شیر پاستوریزه، ماست و پنیر زیان آور شده اند و بازده اقتصادی مناسب را ندارند و شرکت نمی تواند تعادل دخل و خرج خود را نگه دارد.