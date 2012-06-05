طرح اصلاح نژاد دام در تاکستان اجرا می شود

مجید اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در سال جاری طرح اصلاح نژاد دام سنگین در 11 روستای شهرستان تاکستان اجرا خواهد شد.



وی افزود: این طرح تاکنون در هفت روستای این شهرستان به تعداد دو هزار و 371 راس متعلق به یک هزار و 638 دامدار اجرا شده و با توجه به موفقیت آمیز بودن آن اجرای آن در 11 روستا افزایش یافته است.



مدیرجهادکشاورزی شهرستان تاکستان افزود: هم اکنون صدور شناسنامه، ثبت مشخصات، رکوردگیری، تلقیح مصنوعی و ارائه مشاوره های مدیریتی وتغذیه ای برای دریافت بالاترین میزان تولید دام درروستاهای خورهشت، کهک، یحیی آباد، داغلان، خرم آباد، ولازجرد، کنشکین، مرگسین، شارین، محمودآباد و مهدی آباد در حال اجراست.



وی تصریح کرد: دامداران روستاهای یاد شده عمده تولیدکنندگان شیر مصرفی این شهرستان را تشکیل می دهند.