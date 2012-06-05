50 درصد مصوبات دولت در پروژه های ورزشی اردبیل محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر، احد پازاج عصر سه شنبه در بازدید از پروژه های ورزشی نیمه تمام اردبیل افزود: در دولت نهم و دهم 92 پروژه عمرانی ورزشی در مناطق روستایی و محروم استان تصویب شده که از این تعداد 46 پروژه به بهره برداری رسیده است.

وی این مصوبات را در راستای افزایش سرانه ورزشی در مناطق محروم عنوان کرد و یادآور شد: تلاش می شود 16 پروژه از 46 پروژه باقیمانده نیز امسال افتتاح شود.

پازاج احداث مجموعه ورزشی سه تا شش هزار نفری در شهرستانها را از جمله این مصوبات برشمرد و اضافه کرد: احداث این ورزشگاه ها در دستور کار قرار گرفته تا تمام مناطق استان دارای سالنهای ورزشی استاندارد برای برگزاری مسابقات ملی باشند.

مدیر کل ورزش و جوانان استان از ساخت سالن ورزشی پنج طبقه در اردبیل خبر داد و تصریح کرد: سرانه فضاهای ورزشی استان هم اکنون 64 صدم درصد است که با بره برداری از این پروژه ها این رقم افزایش خواهد یافت.

وی اعتبارات تخصیصی در حوزه عمرانی ورزش استان را طی سال90 بالغ بر 100 میلیارد ریال عنوان کرد و متذکر شد: پیش بینی می شود این رقم امسال به 140 میلیارد ریال برسد که در صورت تصویب آن زیرساختهای ورزش استان توسعه می یابد.

پازاج بیشترین سرانه ورزشی استان را متعلق به شهرهای نیر، نمین و کوثر دانست و تاکید کرد: خوشبختانه سرانه ورزش در این شهرهای استان اردبیل بالاتر از میانگین کشوری است.