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۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۸:۵۲

رصد گذر زهره از فراز برج میلاد تهران

رصد گذر زهره از فراز برج میلاد تهران

برج میلاد تهران، بامداد فردا چهارشنبه هفدهم خردادماه میزبان رصدگران گذر زهره در تهران است.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با رویداد نجومی گذر زهره از آسمان ایران، رصدگران و منجمان به برج میلاد تهران می آیند تا از فراز بلندترین برج ایران به تماشای گذر زهره در نخستین ساعات بامداد 17 خرداد ماه بنشینند.

این برنامه به میزبانی برج میلاد و باهمکاری برنامه تلویزیونی آسمان شب، ، انجمن نجوم آماتوری ایران و مرکز نجوم آستان حضرت عبدالعظیم (ع) است.

علاقه مندان به علم نجوم و ستاره شناسی می توانند برای حضور در این برنامه با مراجعه به سایت برج میلاد تهران به نشانی www.tehranmiladtower.ir اقدام به ثبت نام کنند. ضمن آنکه در این برنامه بخش ویژه ای برای رصد عمومی در فضایی مجزا نیز برای علاقه مندان تدارک دیده شده است.

این برنامه فردا 17 خرداد ماه از ساعت 5 تا 9 صبح در برج میلاد تهران برگزار می شود.
 

کد مطلب 1619334

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