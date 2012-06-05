موتور خودروها در قزوین رایگان تنظیم می شود

علی آقا فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: به مناسبت هفته محیط زیست در قزوین به مدت دو روز خودروها با 30 درصد تخفیف معاینه و به طور رایگان تنظیم موتور می شوند.



مدیرکل محیط زیست استان قزوین تصریح کرد: این طرح که به مناسبت هفته محیط زیست از 16 تا 22 خرداد ماه اجرا می شود، با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین و مرکز معاینه فنی خودرو اقبالیه روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 19 و 20 خرداد ماه انجام خواهد شد و تمامی دارندگان تاکسی های درون شهری و برون شهری، آژانس های مسافربری، خودروهای شخصی و وانت بارها می توانند طی این دو روز از ساعت هشت صبح تا 14 برای انجام معاینه فنی و تنظیم موتور خودروها به این مرکز مراجعه کنند.



فرهادی هدف از اجرای این طرح را تشویق دارندگان وسایل نقلیه به انجام معاینه فنی به منظور رفع آلایندگی هوا و بهینه سازی مصرف انرژی ذکر کرد و گفت: اجرای چنین برنامه هایی می تواند گامهای مناسبی برای جلوگیری از آلودگی هوا و داشتن محیط زیستی سالم و در نهایت حفظ سلامت شهروندان محسوب شود.



دارندگان خودرو برای انجام معاینه فنی می توانند به شهر اقباله، بعد از پلیس راه، جنب پمپ بنزین، مرکز مکانیزه معاینه فنی خودرو اقبالیه مراجعه کنند.