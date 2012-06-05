به گزارش خبرنگار مهر، لیلا حیدری ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: موسوعه حضرت زینب(س) در دو جلد و در هزار صفحه تدوین شده که جلد دوم آن در روز اول کنگره رونمایی می شود و جلد دوم آن نیز بعدا رونمایی خواهد شد.



وی از برگزاری کنگره ملی حضرت زینب(س) در پنج محور و 18 موضوع خبرداد و اظهار داشت: فراخوان مقاله برای کنگره از سال 89 آغاز شد و در این مدت 500 مقاله به دبیرخانه واصل شد که در مجموع 443 مورد پذیرفته شد.



دبیر کنگره حضرت زینب(س) بیان داشت: از این تعداد 30 مقاله برتر شناخته شدند که در دو جلد چاپ شده و در همایش منتشر می‌شود.



وی با بیان اینکه مباحث علمی کنگره تحت نظر مستقیم روحانیون تدوین شده است به بخش هنری کنگره اشاره و اضافه کرد: در بخش هنری کنگره نیز بیش از هزار و 300 اثر به دبیرخانه رسیده که در هر رشته از سه نفر تجلیل خواهد شد.



حیدری با بیان اینکه به 140 هزار نفر پژوهشگر و محقق در سراسر کشور از طریق پیامک اطلاع رسانی شده، اظهار داشت: همچنین تئاتر شام خورشید به کارگردانی کوروش زارعی در رابطه با شخصیت حضرت زینب(س) بر روی صحنه رفته و در حال اجراست.



وی با اشاره به ضرورت تدوین موسوعه حضرت زینب(س) گفت: با توجه به کمبود منابع برای تحقیق درباره آن حضرت جمعی از فضلای حوزه و استادان دانشگاه در قالب ستادی در این زمینه فعالیت کردند که منجر به تدوین دو جلد موسوعه شده است.