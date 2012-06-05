به گزارش خبرنگار مهر، لیلا حیدری ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: موسوعه حضرت زینب(س) در دو جلد و در هزار صفحه تدوین شده که جلد دوم آن در روز اول کنگره رونمایی می شود و جلد دوم آن نیز بعدا رونمایی خواهد شد.
وی از برگزاری کنگره ملی حضرت زینب(س) در پنج محور و 18 موضوع خبرداد و اظهار داشت: فراخوان مقاله برای کنگره از سال 89 آغاز شد و در این مدت 500 مقاله به دبیرخانه واصل شد که در مجموع 443 مورد پذیرفته شد.
دبیر کنگره حضرت زینب(س) بیان داشت: از این تعداد 30 مقاله برتر شناخته شدند که در دو جلد چاپ شده و در همایش منتشر میشود.
وی با بیان اینکه مباحث علمی کنگره تحت نظر مستقیم روحانیون تدوین شده است به بخش هنری کنگره اشاره و اضافه کرد: در بخش هنری کنگره نیز بیش از هزار و 300 اثر به دبیرخانه رسیده که در هر رشته از سه نفر تجلیل خواهد شد.
حیدری با بیان اینکه به 140 هزار نفر پژوهشگر و محقق در سراسر کشور از طریق پیامک اطلاع رسانی شده، اظهار داشت: همچنین تئاتر شام خورشید به کارگردانی کوروش زارعی در رابطه با شخصیت حضرت زینب(س) بر روی صحنه رفته و در حال اجراست.
وی با اشاره به ضرورت تدوین موسوعه حضرت زینب(س) گفت: با توجه به کمبود منابع برای تحقیق درباره آن حضرت جمعی از فضلای حوزه و استادان دانشگاه در قالب ستادی در این زمینه فعالیت کردند که منجر به تدوین دو جلد موسوعه شده است.
قم - خبرگزاری مهر: دبیر کنگره حضرت زینب(س) گفت: همزمان با برگزاری کنگره ملی حضرت زینب(س) در قم از موسوعه حضرت زینب(س) با حضور آیت الله نوری همدانی رونمایی خواهد شد.
به گزارش خبرنگار مهر، لیلا حیدری ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: موسوعه حضرت زینب(س) در دو جلد و در هزار صفحه تدوین شده که جلد دوم آن در روز اول کنگره رونمایی می شود و جلد دوم آن نیز بعدا رونمایی خواهد شد.
نظر شما