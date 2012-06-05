انتخاب رامنی به ریاست جمهوری برای آمریکا و جهان ویرانگر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "بیل کلینتون" رئیس جمهوری اسبق آمریکا گفت پیروزی "میت رامنی" جمهوریخواه بر "باراک اوباما" در انتخابات ریاست جمهوری این کشور و جهان "ویرانگر" خواهد بود.

سخنان شب گذشته کلینتون در نیویورک شدیدترین اظهارات دموکراتها در مورد نامزد ریاست جمهوری جمهوریخواهان به شمار می رود. به گفته کلینتون، انتخاب مجدد اوباما به ریاست جمهوری امری بدیهی است چرا که وی توانسته اقتصاد نابسامان آمریکا را در مدیریت کند.



این در حالی است که اوباما پیشتر تصریح کرده که وضعیت اقتصادی آمریکا برای بسیاری از رای دهندگان غیرقابل تحمل شده است.

جدیدترین نظرسنجی انجام شده در آمریکا درباره میزان محبوبیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری این کشور حکایت از وضعیت بهتر اوباما در مقایسه با میت رامنی دارد.

بر اساس اعلام سی ان ان، بزرگترین شکاف میان اوباما و رامنی در بحث محبوبیت مربوط به جوانان آمریکایی است به طوری که بیش از دو سوم آمریکایی هایی که کمتر از 30 سال سن دارند دیدگاه های اوباما را مورد تایید قرار می دهند و این در حالی است که فقط چهار دهم جوانان زیر 30 سال آمریکا دیدگاه های رامنی را قبول دارند.