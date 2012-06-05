10 هزار هکتار از اراضی اردبیل به سیستم آبیاری مدرن تجهیز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عادل عبدایمانی عصر سه شنبه در جلسه کارگروه کشاورزی شهرستان اردبیل افزود: این مهم طی سال جاری و با اجرا و تکمیل پروژه های نیمه تمام حوزه آبی استان محقق می شود.

وی تامین یک میلیون متر مکعب آب استحصالی از تصفیه خانه فاضلاب شهرستان گرمی برای کاربری کشاورزی، پروژه آبرسانی جهت کاشت درخت صنوبر در خلخال، تامین دو میلیون مترمکعب آب کشاورزی برای باغات و اراضی کشاورزی دشت رضی و مشگین شهر و... را از جمله طرحهای نیمه تمام اولویت دار برشمرد.

مدیرکل جهادکشاورزی استان اضافه کرد: تامین 2.4 میلیون مترمکعب آب حاشیه گیلارلو، واگذاری 170 هکتار از منابع ملی و تامین آب مورد نیاز کشاورزی این طرح در اراضی پیکستان و پرداخت تسهیلات 300 میلیون ریالی از سوی بانک کشاورزی برای اجرای طرحهای آبی از دیگر پروژه های این سازمان مدرن سازی سیستم آبیاری است.

عبدایمانی همچنین از تصویب 181 طرح در کارگروه کشاورزی استان در جهت توسعه اشتغالزایی در این حوزه خبر داد و متذکر شد: مبلغ 650 میلیارد و 195 میلیون ریال اعتبار برای اجرای این طرحها با قابلیت اشتغالزایی برای 225 نفر اختصاص می یابد.

وی با بیان اینکه این طرحها در قالب 174 فرد حقیقی و هفت تعاونی ارایه شده است، اضافه کرد: اولویت امسال در تخصیص تسهیلات به بخش کشاورزی با طرحهای مرتبط با حوزه آب خواهد بود.

به گفته مدیرکل جهادکشاورزی استان 450 طرح کشاورزی نیز در کارگروه های مربوطه در دست بررسی است تا در صورت توجیه اقتصادی و قابلیت اجرایی در دستور کار قرار گیرد.

54 طرح پرواربندی بره و گوساله، احداث باغات، پرورش گاومیش، گاو شیرده، زنبورداری، بهسازی دامپروریها، پرورش گوشت مرغ، پرورش ماهی و آبزیان، تولید شیر، گیاهان دارویی و... از جمله طرحهای مصوبی است که عبد ایمانی در این جلسه عنوان کرد.