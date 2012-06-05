دو بانوی شمشیر باز اردبیلی به مسابقات جهانی گرجستان راه یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، این بانوی ورزشکار با کسب نظر مساعد مربیان و پس از برگزاری مسابقات انتخابی داخل اردویی، جواز حضور در مسابقات جهانی گرجستان را بدست آوردند.

این دو بانوی ورزشکار از مجموع سه بازیکن دعوت شده از استان اردبیل، در رشته اسلحه اپه انتخاب شدند.

اردوی آماده سازی تیمهای ملی جوانان شمشیربازی دختران کشور که از 10 تا 16 خردادماه در محل سالن شمشیربازی شهید "کلاهدوز" مجموعه ورزشی شهید شیرودی تهران برگزار شد با انتخاب نفرات اعزامی به پایان رسید.

از بین سه بازیکن اعزامی از اردبیل این استان صاحب دو سهمیه شده و "دریا آردن" نایب قهرمان نوجوانان کشور و فلوریست نوجوان برغم کسب نتایج خوب در مسابقات انتخابی، به دلیل سن پایین و عدم صلاحدید مربیان از این سفر باز ماند.

مسابقات جهانی جوانان گرجستان که یکی از مسابقات مقدماتی و تعیین رنکینگ مسابقات جهانی جوانان و نوجوانان سال 2013 محسوب می شود، به مدت سه روز در تفلیس برگزار می شود و کشورهای ایران، اوکراین، لهستان، آذربایجان، ترکیه، ارمنستان و گرجستان با هم به رقابت خواهند پرداخت.

این تیم در هر سه اسلحه شامگاه سه شنبه تهران را به مقصد تفلیس ترک می کند.

کسب مدال طلا توسط دو قهرمان ناشنوا در اردبیل



همچنین در جریان برگزاری مسابقات ناشنوایان آسیا در کره جنوبی قهرمانان ناشنوای استان اردبیل موفق به کسب پنج مدال طلا شدند.

دو قهرمان ناشنوای اردبیلی "حسین صداقت" و "محمدجهانگیری" به ترتیب چهار مدال طلا در رشته دو و میدانی و یک مدال طلا در رشته فوتسال برای کشورمان و جامعه ورزشی اردبیل به ارمغان آوردند.

این قهرمانان در بازگشت از بازیهای آسیایی که در کره جنوبی برگزارشده بود، مورد استقبال گرم و پرشور مسئولان و جامعه ورزشی استان قرار گرفتند.