کاهش دید در 7 استان از فردا / افزایش نسبی دما در بیشتر نقاط

عبدالرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بر اساس نقشه های پیش یابی طی امروز و فردا وزش باد شدید به همراه گرد و خاک در شرق کشور تداوم خواهد داشت.

به گفته وی، همچنین در روز های چهارشنبه و پنجشنبه به سبب افزایش سرعت وزش باد بر روی عراق پدیده گرد و غبار در جنوب غرب کشور دور از انتظار نیست.

امیدوار اظهار داشت: از نظر دمایی نیز تا پایان هفته روند افزایش نسبی دما در غالب مناطق کشور پیش بینی می شود.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تصریح کرد: فردا آسمان تهران صاف در بعد از ظهر با رشد ابر در ارتفاعات و وگاهی وزش باد همراه است.

وی افزود: در روز چهارشنبه به سبب افزایش وزش باد در شرق کشور تداوم گرد و خاک در سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، کرمان و برخی نقاط استان یزد پیش بینی می شود که این شرایط از روز پنجشبه به تدریج کاهش می یابد.

امیدوار گفت: طی روزهای چهارشنبه تا جمعه به علت افزایش وزش باد در کشور عراق به تناوب باد و گرد و خاک در استان های ایلام، خوزستان، و بوشهر سبب کاهش دید افقی و کیفیت هوا می شود.

