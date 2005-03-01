كتاب " زبان و ذهن" منتشر شد

به گزاش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، اين كتاب كه مجموعه مقالات مهمي از متخصصان نسبت ذهن و زبان را در بر مي گيرد قصد دارد مهمترين مضاميني را كه در قبال نسبت اين دو مفهوم مهم و دو حوزه معرفتي ژرف وجود دارند به بحث بگذارد. به همين جهت با مفاهيمي چون: معنا، نامگذاري، مفاهيم و زبان، وجهيت، باور و دسترسي خصوصي در اين كتاب بسيار مواجه مي شويم.

عناوين پاره اي از فصول اين كتاب بدين قرارند: نشانه ها و تكرار، معنا و نامگذاري، وجهيت ، مفاهيم و زمان و تناقض نماها.

تدوين كننده اين كتاب هم خود واجد مقالات زيادي در باب فلسفه ذهن، فلسفه زبان و نسبت آنهاست.