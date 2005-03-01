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۱۱ اسفند ۱۳۸۳، ۱۷:۱۷

از سوي انتشارات بلك ول

كتاب " زبان و ذهن" منتشر شد

انتشارات بلك ول كتاب "زبان و ذهن" تدوين جيمز تومبلين از دانشگاه ايالتي كاليفرنيا را منتشر كرده است.

به گزاش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، اين كتاب كه مجموعه مقالات مهمي از متخصصان نسبت ذهن و زبان را در بر مي گيرد قصد دارد مهمترين مضاميني را كه در قبال نسبت اين دو مفهوم مهم و دو حوزه معرفتي ژرف وجود دارند به بحث بگذارد. به همين جهت با مفاهيمي چون: معنا، نامگذاري، مفاهيم و زبان، وجهيت، باور و دسترسي خصوصي در اين كتاب بسيار مواجه مي شويم.

عناوين پاره اي از فصول اين كتاب بدين قرارند: نشانه ها و تكرار، معنا و نامگذاري، وجهيت ،  مفاهيم و زمان و تناقض نماها.   

تدوين كننده اين كتاب هم خود واجد مقالات زيادي در باب فلسفه ذهن، فلسفه زبان و نسبت آنهاست.  

کد مطلب 161935

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