۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۸:۲۶

تلفات حوادث رانندگی در فروردین امسال 9درصد افزایش یافته است

زاهدان - خبرگزاری مهر: مدیرکل پزشکی قانونی سیستان و بلوچستان گفت: در فروردین ماه امسال 97 نفر در استان در حوادث رانندگی جان خود را از دست داده‌اند که این آمار در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته که 89 نفر در تصادفات رانندگی کشته شدند، 9درصد افزایش را نشان می ‌دهد.

رضا عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از مجموع تلفات حوادث رانندگی فروردین ماه امسال در سیستان و بلوچستان 76 نفر مرد و 21 نفر زن بودند.

وی با اشاره به محل وقوع تصادفات منجر به فوت در فروردین ماه امسال گفت: بیشترین تلفات حوادث رانندگی با 66 مورد در جاده ‌های برون شهری و 17 نفر در جاده‌ های درون‌ شهری و همچنین 14 نفر در جاده‌ های روستایی گزارش شده است.

وی افزود: همچنین در فروردین ماه امسال، آمار 498 مصدوم حوادث رانندگی در پزشکی قانونی استان ثبت شده که از این تعداد 367 نفر مرد و 131 نفر زن هستند.

مدیرکل پزشکی قانونی سیستان و بلوچستان بیان داشت: مصدومین حوادث رانندگی فروردین ماه امسال نیز در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل، 10.4 درصد افزایش یافته است.

وی گفت: تعداد مصدومین حوادث رانندگی فروردین ماه سال گذشته 451 نفر بود.

کد مطلب 1619351

