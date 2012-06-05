تلفات حوادث رانندگی در فروردین امسال 9درصد افزایش یافته است

رضا عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از مجموع تلفات حوادث رانندگی فروردین ماه امسال در سیستان و بلوچستان 76 نفر مرد و 21 نفر زن بودند.

وی با اشاره به محل وقوع تصادفات منجر به فوت در فروردین ماه امسال گفت: بیشترین تلفات حوادث رانندگی با 66 مورد در جاده ‌های برون شهری و 17 نفر در جاده‌ های درون‌ شهری و همچنین 14 نفر در جاده‌ های روستایی گزارش شده است.

وی افزود: همچنین در فروردین ماه امسال، آمار 498 مصدوم حوادث رانندگی در پزشکی قانونی استان ثبت شده که از این تعداد 367 نفر مرد و 131 نفر زن هستند.

مدیرکل پزشکی قانونی سیستان و بلوچستان بیان داشت: مصدومین حوادث رانندگی فروردین ماه امسال نیز در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل، 10.4 درصد افزایش یافته است.

وی گفت: تعداد مصدومین حوادث رانندگی فروردین ماه سال گذشته 451 نفر بود.