85 مدرسه بهشهر هوشمند سازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمدی بعد از ظهر سه شنبه در شورای آموزش و پرورش شهرستان بهشهر اظهار داشت: تاکنون 85 مدرسه این شهرستان هوشمند شده است.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان بهشهر با بیان اینکه در مجموع 109 کلاس در بهشهر هوشمند شده، اظهار داشت: طبق برنامه ریزی و فعالیت های صورت گرفته در آموزش و پرورش، 30 مدرسه ابتدایی، 21 مدرسه راهنمایی و 34 مدرسه متوسطه هوشمند شده است.

وی با اشاره به توسعه و ترویج طرح هوشمند سازی در مدارس، افزود: باید نهایت استفاده از فناوری را در دستور کار قرار دهیم.

احمدی، هوشمندسازی مدارس را موجب سرعت و دقت آموزشی دانست و بیان کرد: هوشمندسازی مدارس، توسعه فناوری، ایجاد مجتمع های آموزشی و توسعه اماکن ورزشی و نمازخانه ها، از اهداف سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش است.