به گزارش خبرگزاری مهر، احمد امیرآبادی در بازدید برخی از تاسیسات و پروژههای در حال اجرای شرکت آب و فاضلاب استان قم، روند اجرای این پروژهها را خوب ارزیابی کرد و در عین حال گفت: امیدواریم این پروژهها با جدیت دنبال شود و با تامین اعتبارات، طبق جدول زمانبندی به پایان برسد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به قرارگیری قم در منطقه گرمسیری و کم آب، بر لزوم دقت در مصرف آب و صرفه جویی در مصرف این مایع حیاتی تاکید کرد و اظهار داشت: با توجه به آغاز ماههای گرم سال و افزایش میزان مصرف آب، در کنار تلاش مسئولان برای تامین آب مورد نیاز شهر، مردم نیز باید همکاری لازم را داشته باشند.
مسئولان شهر نیز باید همکاری لازم را با شرکت آبفا داشته باشند
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه پروژههای خوبی برای تامین آب تمام مناطق شهر قم آغاز شده است، افزود: مسئولان شهر نیز باید همکاری لازم را با شرکت آب و فاضلاب داشته باشند تا این پروژهها هر چه زودتر بهرهبرداری برسد زیرا مسئله آب بسیار مهم و حساس است.
وی همچنین بر لزوم اجرای پروژههای فاضلاب در سطح شهر تاکید کرد و یادآور شد: جاری شدن پسابهای خانگی به برخی از مناطق شهر چهرهای نامناسب داده است که زیبنده شهر مقدس قم نیست.
امیرآبادی پروژههای در دست اجرای شرکت آب و فاضلاب در زمینه جمعآوری، انتقال و تصفیه فاضلابهای خانگی را در زیباترشدن چهره این مناطق مثمرثمر دانست و تاکید کرد: امیدواریم مردم، مسئولان شرکت آب و فاضلاب را در اجرای هر چه سریعتر این پروژه ها یاری کنند تا وضعیت مساعد، زیبا و لذت بخشی برای شهر داشته باشیم.
بیش از 50 درصد آب قم از سرشاخههای دز تأمین میشود
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم نیز در این بازدید به ارائه گزارشی از فعالیت های این شرکت به ویژه در زمینه میزان تامین و توزیع آب در شهر پرداخت و اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 50 درصد آب قم از سرشاخههای دز و مابقی از منابع آب زیرزمینی تامین میشود.
عبدالحمید توکلیبینا به برخی از اقدامات شاخص شرکت آب و فاضلاب اشاره کرد و گفت: شرکت آب و فاضلاب استان قم نخستین شرکت در کشور است که تمام تاسیسات خود را به گستره 80 کیلومتر به صورت آنلاین کنترل میکند.
کنترل شبکههای آب سطح شهر به صورت تلهمتری و هوشمند
وی همچنین تصریح کرد: برای اولین بار در کشور، شرکت آب و فاضلاب توانست تمامی شبکههای آب سطح شهر را به صورت تلهمتری و هوشمند کنترل کند که این مهم از افتخارات آبفای قم است.
وی با اشاره به اختراع دستگاه کنترلگر فشارشکن توسط کارشناسان شرکت آب و فاضلاب استان و ثبت این اختراع، اظهار داشت: بانصب این دستگاه بر روی تمامی فشار شکن سطح شهر، در حال حاضر شبکه به صورت تلهمتری و هوشمند کنترل میشود که باعث کاهش بسیاری از حوادث و ضایعات شده است.
قم - خبرگزاری مهر: نماینده مردم قم در مجلس بر اجرای هر چه سریعتر پروژههای فاضلاب در قم تاکید کرد و گفت: جاری شدن پسابهای خانگی در برخی از مناطق، زیبنده شهر مقدس قم نیست.
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد امیرآبادی در بازدید برخی از تاسیسات و پروژههای در حال اجرای شرکت آب و فاضلاب استان قم، روند اجرای این پروژهها را خوب ارزیابی کرد و در عین حال گفت: امیدواریم این پروژهها با جدیت دنبال شود و با تامین اعتبارات، طبق جدول زمانبندی به پایان برسد.
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