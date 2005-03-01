فرانسه و آمريكا بارديگر سوريه را به خروج نيروهايش از لبنان فرا خواندند

به گزارش خبرگزاري مهر، خبرگزاري فرانسه ازلندن گزارش داد: كاندوليزارايس وزير امور خارجه آمريكا وهمتاي فرانسويش ميشل بارنيه در بيانيه اي مشتركي كه درآغاز كنفرانس مطبوعاتي مشترك درحاشيه كنفرانس لندن قرائت شد، اعلام كردند: ما از ملت لبنان براي دستيابي به تشكيل دولت مستقل و دمكراتيك و داراي حاكميت حمايت مي كنيم و اين پيشنهاد براي هرگونه دخالت خارجي و ترساندن نيست .

اين دو وزيرخارجه فرانسه و آمريكا گفتند : قطعنامه 1559 صادره از سوي شوراي امنيت سازمان ملل كه خواستار خروج نيروهاي سوريه از لبنان است كاملا آشكار و روشن است .

بارنيه در يك كنفرانس خبري گفت: هيچ عذر و بهانه اي براي توجيه عدم اجراي قطعنامه شوراي امنيت درمورد لبنان وجود ندارد درحالي كه رايس مي گويد اين قطعنامه خواهان پايان دادن به هرگونه دخالت بيگانه درلبنان است .

وزيرامورخارجه سوريه گفت: سوريه بايد دريابد كه ما درمطالبات خود براي اجراي اين قطعنامه به صورت تدريجي وعملي جدي هستيم .