بیداری مستضعفان جهان مرهون مجاهدت امام راحل(ره) است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی عبد خدایی از هم رزمان شهید نواب صفوی ظهر سه شنبه در مراسم بزرگداشت سالگرد ارتحال امام (ره) در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسلامی قزوین با اشاره به ویژگی های انقلاب های رخ داده در جهان گفت: با بررسی اندیشه های انقلاب های جهان می توان دریافت که انقلاب فرهنگی، اجتماعی و صنعتی در اروپا شکل گرفت و به نوعی همه آنها زاییده اروپاست و در این نهضتها بر جدایی دین از سیاست تاکید می شد.



دبیرکل جمعیت فدائیان اسلام سپس به شکل گیری حکومت اسلامی در ایران اشاره کرد و گفت: اولین حکومت شیعه در دوران صفویه در ایران شکل گرفت و با حضور قدرتمند علمایی هم چون میرداماد، ملاصدرا و شیخ بهایی، روحانیت شیعه در کنار حاکمیت تاثیر بسزایی در تصمیم گیریها داشت و بعد از آن تخصصی شدن، متمرکز شدن و اعلم شدن مراجع از نتایج مهم شمردن عقل به عنوان یکی از ارکان اصلی شیعه بود.



عبد خدایی یادآورشد: چهار اصل قرآن، سنت، اجماع و عقل برای استنباط شیعه از اصولی بود که اصل عقلانیت وجه تمایز با اهل سنت به شمار می رفت و عقلی شدن روحانیت بیانگر وجود رابطه علم، دین و سیاست با یکدیگر است.



این پژوهشگر مسائل سیاسی یه ایجاد شبهه غربی ها مبنی بر لزوم جدایی دین از سیاست اشاره و تاکید کرد: غربی ها می گویند برای اینکه در سیاست دغل بازی است، باید سیاست از دین جدا باشد در حالیکه حضرت علی (ع) در دوران خلافت و حکومتشان نه دروغ گفتند ونه دغل بازی کردند.



عبد خدایی در ادامه به ویژگی ها و تاثیر امام (ره) در جهان امروز اشاره کرد و گفت: پیش بینی امام (ره) این است که سرانجام انقلاب اسلامی به تمامی جهان صادر می شود و تفکر ایشان در حال حاضر مخالفین سرمایه داری را به جنبش در آورده و باعث بیداری مستضعفان جهان شده است.



دبیرکل جمعیت فدائیان اسلام یادآورشد: انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام (ره)، زیربنای همه حرکت های ضد استعماری در دنیا محسوب می شود و تفکر امروز انقلاب اسلامی ایران، دنیا را فتح کرده و فراگرفته است.



وی در پایان گفت: قرن حاضر قرن شکوفایی ایران با رهبری مقام معظم رهبری خواهد بود و ملت ما در عرصه علم به عنوان یک الگو خود را در جهان مطرح کرده است.



در ادامه این مراسم حجت الاسلام صفی خانی، معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین با اشاره به ابعاد زندگی امام (ره)، دانشگاه آزاد اسلامی را از یادگارهای بنیانگذار انقلاب اسلامی دانست و گفت: اگر حمایت های امام (ره) نبود، دانشگاه آزاد اسلامی به چنین جایگاهی نمی رسید.



این مراسم با همکاری معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین برگزار شد.