فراخوان هفتمین جشنواره ادبیات داستانی بسیج مازندران اعلام شد

حسین علی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فراخوان هفتمین جشنواره ادبیات داستانی بسیج و مهلت ارسال به کانون های بسیج هنرمندان شهرستانها ارسال و علاقمندان تا 15 مرداد ماه 91 فرصت دارند، آثار خود را بفرستند.



وی افزود: هفتمین جشنواره ادبیات داستانی بسیج استان20 شهریور91 در ساری برگزار می شود و مرحله کشوری در دهه اول مهرماه برگزار خواهد شد.

مسئول کانون بسیج هنرمندان مازندران ادامه داد: آرمانها، ارزشها و هویت اسلامی و ایرانی، دستاوردهای انقلاب اسلامی، مقاومت و بیداری اسلامی و تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ملی، موضوع آزاد و سوژه های استانی با تأکید بر فرهنگ و ضرورت ها و مسائل بومی و استانی از موضوعات این جشنواره است.



علی پور شناسایی استعدادها در ادبیات داستانی متعهد، در فضای رقابتی سالم، توجه و تاکید به هنر ادبیات داستانی به عنوان رکن اساسی حرکتهای بنیادی ادب و هنر، رشد و ارتقا توانایی های اهل قلم درزمینه های تکنیکی و محتوایی آثار از طریق انتخاب و ارائه الگوهای برتر و کشف سبک و نگاههای خلاقانه و نوین ادبیات داستانی در پرداخت آثارو موضوعات مختلف را از اهداف جشنواره بیان کرد.



وی ادامه داد: ارسال اثرداستانی، داستان کوتاه، داستان بلند و داستانک که هر متقاضی می تواند فقط تا سه اثرخود را برای شرکت در جشنواره به همراه تکمیل و ارسال فرم فراخوان جشنواره به همراه رونوشت صفحه اول شناسنامه یا رونوشت کارت ملی ارسال کند.



وی یادآورشد: افراد در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسال می توانند شرکت کنند.