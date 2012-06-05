سید علی ساداتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مقوله سلامت در مدارس یک موضوع مهم و حیاتی بوده و به نسبت این اهمیت برای ارتقا سطح کیفی آن برنامه ریزی شده است.



وی با اشاره به بازدیدهایی که اخیرا از وضعیت ورزش در مدارس برخی شهرستان های استان داشته است بیان داشت: توجه اولیا به این مقوله خوب ارزیابی شده است.



ساداتی تاکید کرد: اداره کل در جهت توسعه کمی و کیفی تربیت بدنی از لحاظ فضا ها، امکانات و سایر ملزومات ازجمله در بعد آموزشی از شهرستان ها و مناطق حمایت خواهد کرد.



وی، به افتتاح سالن ورزشی دانش آموزی در کلاردشت اشاره کرد و افزود: این سالن برای رفع نیاز های ورزشی دانش آموزان از امکانات و فضای لازم برخوردار است.



معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش مازندران با اشاره به تاکید سند تحول بنیادین بر تامین نیازهای روحی و جسمی دانش آموزان، یکی از مهم ترین اهرم های تامین این اهداف را تربیت بدنی ذکر کرد.



وی افزود: معاونت تربیت بدنی و سلامت برنامه های گسترده ای جهت پاسخگویی به نیاز ها و مطالبات ورزشی دانش آموزان بویژه دانش آموزانی که در سطح قهرمانی ورزش می کنند، در دست اجرا دارد.