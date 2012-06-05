درگیری مرزی میان آذربایجان و ارمنستان 8 کشته به جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، وزارت دفاع آذربایجان اعلام کرد درگیری نظامیان این کشور با نظامیان ارمنستان، هشت کشته بر جا گذاشته است.

بر اساس بیانیه ای که امروز سه شنبه از سوی این وزارتخانه منتشر شد این درگیری طی دو روز گذشته در مرزهای غربی آذربایجان رخ داده است.

این در حالی است که پنج نفر از کشته شدگان این درگیری ها آذربایجانی بوده اند. دولت ارمنستان نیز اعلام کرد در این درگیری سه نظامی اش کشته شده اند.

درگیری مرزی دو عضو سابق اتحاد جماهیر شوروی پس از آن رخ داد که "هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد برای میانجیگری در مورد مسئله قره باغ به جنوب قفقاز سفر می کند.

گفتنی است منطقه قره باغ که بیش از دو دهه موضوع اصلی اختلاف بین باکو و ایروان است، پس از جنگی شش ساله و به جا گذاشتن حدود 30 هزار کشته به تصاحب ارمنستان در آمده است.