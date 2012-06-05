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۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۸:۴۲

اکبریان اعلام کرد:

ورود 60 درصد پساب شهرکهای صنعتی ساری به دو روستای شهرستان

ورود 60 درصد پساب شهرکهای صنعتی ساری به دو روستای شهرستان

ساری- خبرگزای مهر: دهیار روستای کلمر ساری گفت: 60 درصد پساب صنعتی شهرک صنعتی فاز یک و دو ساری به داخل زمینهای کشاورزی روستاهای داز میرکنده و کلمر هدایت می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر اکبریان بعد از ظهر سه شنبه در همایش نقش شوراها و دهیاران در صیانت از محیط زیست در شرکت صنایع چوب و کاغذ استان با بیان اینکه روستای کلمر در همجواری دو شهرک صنعتی ساری قرار دارد، افزود: دود و آلودگی  و پساب های صنعتی معضل جدی برای ساکنان این منطقه ایجاد کرده است.

وی به فعالیت شرکت چسب سازی و شرکت آرین سینا  که مصرف مواد اولیه آنها چوب است اشاره کرد و  گفت: با وجود اینکه چوب این شرکت از اقصی نقاط کشور وارد شده موجب انتقال بیماری و آفت جدید به این منطقه می شود.

دهیار روستای کلمر ساری با اشاره به اینکه مخالف توسعه صنعت در استان نیستیم، افزود: با توسعه صنعت می توانیم موجبات اشتغال بیکاران را در استان و منطقه خودمان فراهم سازیم.

وی علت مشکلات پساب  را در واحد های صنعتی شماره یک و دو ساری را بالا بودن سطح اب عنوان کرد و گفت: محیط زیست باید با واحدهایی که ایجاد آلایندگی مرده برخورد کند.

کد مطلب 1619368

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