ورود 60 درصد پساب شهرکهای صنعتی ساری به دو روستای شهرستان

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر اکبریان بعد از ظهر سه شنبه در همایش نقش شوراها و دهیاران در صیانت از محیط زیست در شرکت صنایع چوب و کاغذ استان با بیان اینکه روستای کلمر در همجواری دو شهرک صنعتی ساری قرار دارد، افزود: دود و آلودگی و پساب های صنعتی معضل جدی برای ساکنان این منطقه ایجاد کرده است.



وی به فعالیت شرکت چسب سازی و شرکت آرین سینا که مصرف مواد اولیه آنها چوب است اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه چوب این شرکت از اقصی نقاط کشور وارد شده موجب انتقال بیماری و آفت جدید به این منطقه می شود.



دهیار روستای کلمر ساری با اشاره به اینکه مخالف توسعه صنعت در استان نیستیم، افزود: با توسعه صنعت می توانیم موجبات اشتغال بیکاران را در استان و منطقه خودمان فراهم سازیم.



وی علت مشکلات پساب را در واحد های صنعتی شماره یک و دو ساری را بالا بودن سطح اب عنوان کرد و گفت: محیط زیست باید با واحدهایی که ایجاد آلایندگی مرده برخورد کند.