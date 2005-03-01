كميسيون صنايع و معادن مجلس مخالف واردات خودرو با تعرفه حداكثر 100 درصد است

به گزارش خبرگزاري مهر، حميدرضا كاتوزيان با بيان اينكه" تصويب اين بند الحاقيه با لايحه بودجه سال 84 به صنعت كشور و اقتصاد ملي آسيب مي رساند"، به خبرنگار ما گفت: طرح واردات خودرو و لايحه بودجه سال با تعرفه حداكثر 100 درصد در كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است و ما با ارايه دلايل كارشناسي، مخالفت خود را صحن علني مجلس اعلام خواهيم كرد.

وي با اشاره به اينكه در هيچ جاي دنيا چنين اقدامي از سوي دولت و مجلس در تصويب بودجه، منطقي نيست، گفت: نبايد خودروسازاني را كه توانمندي توليد در كلاس جهاني دارند، با اين برنامه ها، به حاشيه برانيم.

كاتوزيان افزود: دولت و مسوولين بايد با صنعت خودرو پدرانه برخورد كنند و و براي اصلاح آن نبايد فرايندي را در پيش گيرند كه بر ضد قانون توسعه صنعتي كشور باشد.

نماينده مردم تهران در مجلس تاكيد: دولت در نظر دارد كسري بودجه 15 هزار ميليارد ريالي خود را از واردات 130 تا 200 هزار دستگاه خودرو تامين كند كه با تحقق چنين امري 30 درصد ظرفيت توليد صنعت قطعه سازي كشور نيز تعطيل خواهد شد.

نايب رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه دولت بااين نحوه برخورد با واردات خودرو به نوعي خود زني كرده است اظهار داشت: اعضاي كميسيون صنايع مجلس با واردات خودرو برنامه ريزي شده و مطابق با توسعه صنعتي كشور موافق است و واردات بايد با تعرفه هايي صورت گيرد كه به توليد ملي آسيب نرسد.

دكتر كاتوزيان تاكيد كرد: هيچ كشور توسعه نيافته اي بازار خودرو خودرا بدون برنامه در اختيار ديگران قرار نمي دهد به عنوان نمونه كره در سال 2000 سه ميليون دستگاه خورو توليد كرده و در مقابل تنها حدود 11 هزار دستگاه خودرو وارد كرده است. اصولا كشورهاي كه به دنبال استقلال صنعتي هستند با اين تصميمات بازار خود را در اختيار ديگران قرار نمي دهند.

وي در پايان افزود: آمريكا با خود مبلغ سياست اقتصادي درب هاي باز است جلوي واردات كالاهاي چيني به كشورش را گرفت و ماهم نبايد با اتخاذ سياست هاي نادرست، صنعت كشور و توليد ملي را به مخاطره بيندازيم.