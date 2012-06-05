واکنش به فشار رسانه ای اعراب/ توقیف خودروی حامل سلاح در مرز با لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)، "عدنان محمود" وزیر اطلاع رسانی سوریه گفت : ما تصمیم اتحادیه عرب در زمینه درخواست از عرب ست و نایل ست برای توقف پخش شبکه های سوری را در راستای جنگ رسانه ای علیه سوریه می دانیم.

وی افزود: این تصمیم نقض آشکار آزادی بیان است و هدف پنهان نگه داشتن واقعیتهای سوریه و کمک به شبکه هایی است که به تروریسم در سوریه دامن می زنند.

محمود اظهار داشت : این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که رسانه های سوری از دخالت قطر و عربستان در حمایت از تروریسم در سوریه پرده برداشتند.

وزیر اطلاع رسانی سوریه بیان کرد: پیشنهاد درباره قطع برنامه های شبکه تلویزیونی از عرب ست و نایل ست از سوی کشورهای حوزه خلیج فارس که کمک مالی و تسلیحاتی قوی به تروریستها می کنند مطرح شده است.

وی بیان کرد: تروریستها با تصویر برداری از جنایات خود در رسانه ها این گونه وانمود می کنند که نیروهای امینتی این اقدامات را مرتکب می شوند.

عدنان محمود با اشاره به اقدامات این کشور در مقابله با تصمیم اتحادیه عرب در قطع برنامه شبکه های سوری بر روی عرب ست و نایل ست،گفت : اقدامات لازم به عمل آمده است و مشکلی از این بابت وجود ندارد.

خبر دیگر اینکه گروههای مسلح صبح امروز سرهنگ احمد عبدالقادر حاج حطاب را در شهر دیر الزور ترور کردند.



تروریستها همچنین عز الدین سویدان را در منطقه بور سعید در دیر الزور ترور کردند.

همچنین نیروهای امنیتی سوریه یک خودری حامل سلاح را که قصد ورود از سوریه از خاک لبنان را داشت در نزدیکی روستای العرموطه در منطقه تلکلخ در حومه حمص توقیف کردند.

منابع آگاه در استان حمص اعلام کردند: سلاحهای کشف شده شامل مسلسلهای سنگین، دستگاههای پیشرفته ارتباطی، بمبهای دستی و مقادیر زیادی مهمات است.

از سوی دیگر گروههای مسلح به مردم در حومه لاذقیه حمله کردند و یک خودروی تیم پزشکی را نابود کردند که به دنبال آن نیروهای امنیتی سوریه با گروههای تروریستی درگیر شدند.