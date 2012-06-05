اجرای 65 درصد مصوبات سفرهای دولت در شهرکهای صنعتی مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی وفایی نژاد اظهار داشت: اجرای مصوبات سفر دولت به مازندران، موجب رشد و توسعه شهرکها و نواحی صنعتی استان شده است.

وی بیان داشت: در مجموع مصوبات سه سفر دولت به مازندران، تعداد 18 مصوبه مربوط به شهرکها و نواحی صنعتی استان بوده که به تصویب هیئت دولت رسیده است.

وی افزود: تاکنون 65 درصد از مصوبات سفر، در شهرکها و نواحی صنعتی به طور کامل عملیاتی شده و سایر پروژه های مصوب درحال اجرا است.

وفایی نژاد اظهار داشت: در دور اول سفر دولت به مازندران، تعداد شش مصوبه مربوط به شهرکها و نواحی صنعتی استان به تصویب رسید که از 85 درصد پیشرفت در اجرا برخوردار است و مهمترین مصوبات دور اول مربوط به اجرا و تکمیل زیرساختها در شهرکها و نواحی صنعتی و توسعه شهرک صنعتی بهشهر با وسعت 80 هکتار، احداث شهرک صنعتی بابلسر با تملک زمینی با مساحت 43 هکتار، توسعه ناحیه صنعتی نارنج داربن تنکابن با وسعت 10 هکتار است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران تصریح کرد: در چهار مصوبه هیئت وزیران در دور دوم سفر به مازندران، اجرای مطالعه شناختی خوشه صنایع غذایی از مصوبات دور دوم سفر، صد درصد به پایان رسیده و مطالعه و عملیات احداث تصفیه خانه در شهرکهای صنعتی بابکان، جویبار و بندپی با 75 درصد پیشرفت درحال انجام است.

وی ادامه داد: تعداد هشت مصوبه در دور سوم سفر به مازندران، مربوط به شهرکهـا و نواحی صنعتی استان به تصویب رسید که مطالعه ایجاد شهرک صنعتی صنایع تبدیلی کشاورزی با 100 درصد پیشرفت و تصفیـه خـانه شهرکهـای صنعتی جویبـار و بابکان و مطالعـه و طراحی تصفیـه خانه شهرکهای صنعتی بشل و شهـدای محمودآباد درحال انجام است.