یارانه نقدی فردا به حساب 311 هزار خانوار یزدی واریز می شود

مرادعلی میر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه یارانه واریزی هر ماه مربوط به همان ماه است، اظهار داشت: پس از واریز آن، سرپرستان خانوار می‌توانند با مراجعه به بانک‌های عامل، یارانه‌های نقدی خود و افراد تحت تکفل را به ازای هر نفر 45 هزار و 500 تومان دریافت کنند.

میر بیان داشت: در ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ ها، اوایل هر ماه یارانه نقدی واریز می ‌شد اما به دلیل حجم بالای عملیات بانکی، هم اینک این کار اواسط هر ماه انجام می‌ شود.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان یزد گفت: هر یک از شهروندان نیز با مراجعه به سامانه اعلام حساب خانوار به آدرس www.refahi.ir در بخش "اعلام اطلاعات یارانه پرداختی" می توانند میزان یارانه دریافتی خود از ابتدا تاکنون را رصد کنند.

پرداخت یارانه نقدی پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از دی‌ ماه سال 89 آغاز شد و تاکنون در 15 مرحله به ازای هر نفر 45 هزار و 500 تومان پرداخت شده است.

100 درصد مردم استان یزد معادل یک میلیون و هفت هزار و 201 نفر در قالب 311 هزار و 660 خانوار از یارانه نقدی بهره‌ مند هستند.