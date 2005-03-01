تيم منتخب باشگاههاي ايران و آينده نگري فدراسيون فوتبال

مطبوعات ورسانه هاي كشورهاي عربي تحليل خوبي از تشكيل تيم منتخب باشگاهها تيم ملي" ب " درفوتبال ايران داشته اند كه درنوع خود جالب توجه است. به اعتقاد آنها انتصاب دكتربيژن ذوالفقارنسب بعنوان سرمربي تيم منتخب باشگاههاي ايران مهمتروحائزاهميت ترازانتخاب اين تيم است واين نكته ظريفي است كه شايد ما كمتربه آن توجه داشته ايم.

اين رسانه ها با نگاهي به گذشته ونوع شخصيت دكترذوالفقارنسب اورا يك ذخيره مطمئن براي برانكو ايوانكويچ دانسته اند و براي ادعاي خود به مقدماتي جام جهاني 1998 فرانسه اشاره مي كنند كه ذوالفقارنسب به همراه " والدايرويه را" تيم ملي را از ميدان بزرگ ملبورن سرافراز بيرون آوردند. اين مهم ازجهات زيادي به منطق نزديك است واگرنگاهي به اتفاقات حال وگذشته فوتبال داشته باشيم بيشتربه موضوع نزديك مي شويم.

دكتردادكان درجريان حركت تيم ملي فوتبال اميد به سوي المپيك آتن ازناحيه مربي مورد اعتمادش محمد مايلي كهن ضربه بزرگي خورد وزماني به فكر جبران مافات بر آمد كه كارازكارگذشته بود. دادكان نمي خواهد آن تجربه تلخ را تكراركند وازطرفي دراين گيروداربا يك تيرچند نشان را زده است. اول اينكه تشكيل تيم ملي" ب " خود به خود يك حركت خوب ومفيد است وپشتوانه بسيارمناسبي براي تيم ملي بزرگسالان است تا اگرمشكل براي هركدام ازبازيكنان پديد آمد جايگزيني مناسب وآماده داشته باشند.

بحث دوم اينكه بازيكنان تيم ملي به لحاظ نوع رقابتي كه پيش مي آيد، به حركت وتكاپوي بيشتري مي افتند واين خود براي پيشرفت درعرصه فوتبال لازم است با تشكيل تيم" ب " براي هركدام از بازيكنان حاضردراردوي تيم اصلي يك ذخيره مناسب ودرشرايط مسابقه موجود است وازاين بابت هيچكدام از بازيكنان اصلي نمي توانند بي تفاوتي تمرين و بازي كنند. درهمين حال عده اي ازبازيكنان شايسته كه بنابرهردليلي از راهيابي به تيم ملي بازمانده اند با حضوردر تيم" ب " احساس آرامش مي كنند و مطئن هستند كه اگرخوب حركت كنند راه نزديكتري را براي حضوردرتيم ملي پيش روخواهند داشت.

اما بحثي كه با اهميت است پيگيري كليه امورتيم ملي بطورمحسوس ونامحسوس ازسوي دكترذوالفقارنسب ودستياران اواست تا ازاين بابت برانكوو دستيارانش پيش ازپيش مراقب اوضاع باشند وخيلي با اطمينان روي نيمكت مربيگري تيم ملي تكيه ندهند.

فدراسيون فوتبال اگرواقعا با اين اهداف وبا اين نيات تيم ملي " ب " را تشكيل داده آينده نگري بزرگي كرده است ونشان مي دهد كه هيچ چيزرا به قضا وقدرواگذارنكرده است. اين نكته را هم اضافه كنيم كه ذوالفقارنسب همواره مورد تاييد فدراسيون دادكان بوده واوعلاوه به سمت سرمربيگري تيم ملي دركميته فني فدراسيون فوتبال نيزحضوردارد. فراموش نكنيم كه اگرتيم ملي دربازي با ژاپن درتهران نتيجه نگيرد، چه آينده وحشتناكي درانتظار اين تيم خواهد بود وتحت تاثيرآن فشارهاي بي حد وحصرلزوم يك تغييروتحول درتيم ملي به چشم خواهد آمد. البته ما اميدواريم كه دچاريك چنين حالتي نشويم وتيم ملي با همين كادرفني مسيرصعود به جام جهاني را به سلامت طي كند، ولي آينده نگري لازمه يك چنين ميدانها ومسابقاتي است.