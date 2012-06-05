فرزاد ارکی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: در این دوره‌های آموزشی 27 ناجی غریق از استان‌های خراسان شمالی و رضوی آخرین تکنیک‌ها و مهارت‌های نجات غریق را زیر نظر مدرسان کشوری این رشته فرا گرفتند.

وی افزود: شرکت کنندگان در این دوره‌ها اصول و فنون نجات غریق را به صورت تئوری و عملی زیر نظر سمیرا صداقتی و سلما امیدوار، مدرسین کشوری نجات غریق آموزش دیدند.

این مسئول با بیان اینکه سمیرا صداقتی و سلما امیدوار دو مدرس نجات غریق این دوره‌های آموزشی از ورزشکاران خراسان شمالی هستند اظهار داشت: این دو پیش از این مدرک مدرس نجات غریق کشوری را از فدراسیون دریافت کرده‌اند.

ارکی اضافه کرد: در این دوره‌ها شنای 200 متر آزاد زیر چهار دقیقه، چهار رشته شنای اصلی کرال سینه، کرال پشت، قورباغه و پروانه، 25 متر شنای زیر آبی، گرفتن و حمل غریق به کنار استخر و ... از جمله مواردی بود که توسط این مدرسان آموزش داده شد.

وی یادآور شد: در پایان کلاس‌ها آزمون کتبی و عملی از شرکت‌کنندگان صورت گرفت و به کسانی که حد نصاب نمره آزمون را کسب کردند کارت درجه دو نجات غریق و غواصی اعطا می‌شود.

رئیس هیئت نجات غریق خراسان شمالی اظهار داشت: این دوره‌های آموزشی در استخر سرپوشیده شهروند بجنورد برگزار شد.