تلفات حوادث رانندگی در همدان 11.9دهم درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی احسان صالح گفت: در فروردین ماه امسال 37 نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست داده‌اند که این آمار در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته 11 و 9 دهم درصد کاهش نشان می‌دهد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان افزود: در فروردین ماه سال گذشته 42 نفر در تصادفات رانندگی کشته شدند.

وی اضافه کرد: از مجموع تلفات حوادث رانندگی فروردین ماه امسال در استان همدان 24 نفر مرد و 13 نفر زن بودند.

صالح افزود: بیشترین تلفات حوادث رانندگی با 30 مورد در جاده‌های برون شهری و هفت مورد در جاده‌های درون‌شهری گزارش شده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان اضافه کرد: در فروردین ماه امسال آمار 607 مصدوم حوادث رانندگی در پزشکی قانونی استان همدان ثبت شده است که از این تعداد 403 مرد و 204 زن هستند.

وی یادآور شد: مصدومین حوادث رانندگی فروردین ماه امسال نیز در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل، پنج درصد افزایش یافته است.

صالح افزود: تعداد مصدومین حوادث رانندگی فروردین ماه سال گذشته 578 نفر بود.