برگزاری محلف انس با قرآن در سما قائم شهر/ برپایی کارگاه ازدواج موفق

به گزارش خبرگزاری مهر، با همکاری ستاد اعتکاف نمازجمعه قائم شهر در ایام البیض، ولادت باسعادت حضرت علی (ع) و مصادف با سالگرد رحلت حضرت امام خمینی (ه)برگزار شد.

این محفل نورانی با حضور قاریان و حافظان وگروه تواشیح ممتاز استان در مصلی جمعه قائم شهر و با حضور استاندار، مسئولان شهری و هیئت رئیسه دانشگاه دربین معتکفان روز 15 خرداد بعد از اقامه نماز جماعت برگزارشد.

سید علی اکبر طاهایی، استاندار مازندران در جمع معتکفان با بیان اینکه جوانان و دانشجویان نقش تأثیرگذار و پررنگی در این گونه محافل معنوی دارند آن را امری بدیع دانست و از جوانان خواست تا از علما و صاحبان علم و عمل موجود در استان که از ذخایر اسلام هستند استفاده کنند.

کارگاه ازدواج موفق



کارگاه ازدواج موفق به همت دفترفرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر، برای مزدوجین این واحد دایرشد.

رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهر، ازدواج را امری مرسوم و سالم ترین نوع زندگی زناشویی دانست که می تواند انسانها را از هنجارهایی که به بیراهه کشیده می شود نجات دهد و براین نکته که در همه ادیان من جمله دین اسلام براین امر توصیه اکید دارند تأکید کرد.

مهرداد متانی ظهار داشت: بخشی مهم از ازدواج موفق به دوران قبل از ازدواج و مرحله انتخاب همسر بر می گردد.

وی راهکارهایی در زمینه ازدواج اشاره و بیان داشت: در بحث ازدواج موفق این نگاه که ما باید نگاه درستی به این قضیه داشته باشیم که ازدواج ما پیوند با یک فرد نیست بلکه با یک خانواده است و خانواده است که بنیان و فرهنگ آن فرد را تشکیل می دهد بسیار اساسی دانست.