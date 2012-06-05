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۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۹:۳۲

قاسم پور گنجی:

هشت هزار نفر به واحدهای معاضدت قضایی دادگستری مازندران مراجعه کردند

هشت هزار نفر به واحدهای معاضدت قضایی دادگستری مازندران مراجعه کردند

ساری - خبرگزاری مهر: معاون آموزش و تحقیقات دادگستری مازندران گفت: هشت هزار و 486 نفر به صورت حضوری و 481 نفر از طریق تماس تلفنی در اردیبهشت ماه مشاوره شدند.

حجت الاسلام سید حبیب الله قاسم پور گنجی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اردیبهشت ماه سالجاری در واحد ارشاد و معاضدت دادگستری مازندران هشت هزار و 74 نفر بصورت حضوری و 481 نفر از طریق تماس تلفنی با 129 مشاوره شدند.

وی ادامه داد: برای50 نفراز مراجعه کنندگان که از توان مالی خوبی برخوردار نبودند وکیل معاضدتی رایگان تعیین و معرفی شد.

معاون آموزش و تحقیقات دادگستری مازندران تصریح کرد: 794 نفر از وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضاییه استان در واحد ارشاد و معاضدت حوزه های قضایی بر اساس جدول زمانبندی برای ارائه مشاوره به مردم حضور پیدا کردند.

مازندران بیش از سه میلیون نفر جمعیت دارد.

کد مطلب 1619388

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