هشت هزار نفر به واحدهای معاضدت قضایی دادگستری مازندران مراجعه کردند

حجت الاسلام سید حبیب الله قاسم پور گنجی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اردیبهشت ماه سالجاری در واحد ارشاد و معاضدت دادگستری مازندران هشت هزار و 74 نفر بصورت حضوری و 481 نفر از طریق تماس تلفنی با 129 مشاوره شدند.

وی ادامه داد: برای50 نفراز مراجعه کنندگان که از توان مالی خوبی برخوردار نبودند وکیل معاضدتی رایگان تعیین و معرفی شد.

معاون آموزش و تحقیقات دادگستری مازندران تصریح کرد: 794 نفر از وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضاییه استان در واحد ارشاد و معاضدت حوزه های قضایی بر اساس جدول زمانبندی برای ارائه مشاوره به مردم حضور پیدا کردند.

مازندران بیش از سه میلیون نفر جمعیت دارد.