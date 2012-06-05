فرهنگ سازی در جامعه در گرو تعامل خوب با اصحاب رسانه است

حجت الاسلام ابوالفضل بنی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: فرهنگ سازی در جامعه در گرو تعامل خوب و سازنده با اصحاب رسانه است.



مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان البرز گفت: زمانی یک فرد و مدیر می تواند در کار موفق باشد که جوابگوی عملکرد خود باشد.



حجت الاسلام بنی احمدی افزود: اعتقاد بر این است که نتیجه تعامل خوب با اصحاب رسانه فرهنگ سازی خوب در جامعه خواهد بود.



مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان البرز اظهار داشت: فرهنگ سازی مناسب در جامعه نیازمند همکاری تمام افراد جامعه و مسئولان استان است.



وی تاکید کرد: باید توجه مان به امامزاده ها بیشتر شود.