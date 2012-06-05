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۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۹:۲۹

حجت الاسلام بنی احمدی:

فرهنگ سازی در جامعه در گرو تعامل خوب با اصحاب رسانه است

فرهنگ سازی در جامعه در گرو تعامل خوب با اصحاب رسانه است

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان البرز گفت: فرهنگ سازی در جامعه در گرو تعامل خوب با اصحاب رسانه است.

حجت الاسلام ابوالفضل بنی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: فرهنگ سازی در جامعه در گرو تعامل خوب و سازنده با اصحاب رسانه است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان البرز گفت: زمانی یک فرد و مدیر می تواند در کار موفق باشد که جوابگوی عملکرد خود باشد.

حجت الاسلام بنی احمدی افزود: اعتقاد بر این است که نتیجه تعامل خوب با اصحاب رسانه فرهنگ سازی خوب در جامعه خواهد بود.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان البرز اظهار داشت: فرهنگ سازی مناسب در جامعه نیازمند همکاری تمام افراد جامعه و مسئولان استان است.

وی تاکید کرد: باید توجه مان به امامزاده ها بیشتر شود.

کد مطلب 1619390

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