قضات در فعالیتهای حقوقی جدیت داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین طالبی عصر سه شنبه در جمع قضات و کارکنان دادگستری محمود آباد، مهمترین وظیفه تشکیلات قضایی احقاق حقوق مردم است.



وی با بیان اینکه بشر اشرف مخلوقات الهی است اظهارداشت: این امتیاز زمانی محقق می شود که انسان بندگی خدا را انجام دهد.

طالبی افزود: چنانچه دستورات الهی را که به وسیله انبیا وسفیران الهی به همه انسانها ابلاغ شده چه در زمینه مسائل فردی وچه در زمینه مسائل اجتماعی بکارگرفته شود هدف نهایی از خلقت انسان که همان بندگی و تقرب به خداوند است تحقق می یابد.

این مقام قضایی، بهره بردن مادی و معنوی از زندگی را در گروانجام درست وظایف شرعی وقانونی عنوان و گفت: اگر از عهده وظایف و تکلیفی که برعهده ما گذاشته شده بر نیاییم نمی توانیم به سعادت دنیوی و اخروی برسیم.

رئیس کل دادگستری مازندران، خدمت در نظام اسامی را یک توفیق بزرگ دانست و افزود: همه ما با اراده واختیار خود وظایفی را عهده دار شده ایم همان گونه که در انجام وظایف فردی و اجتماعی خود دقیق و حساس هستیم باید در انجام وظایف اجتماعی خود که نظام بر عهنده ما گذاشته است کوشا باشیم.

حجت الاسلام اکبری رئیس دادگستری محمودآباد گفت: در سال گذشته تعداد 14هزارو 842 فقره پرونده وارد محاکم محمود آباد اعم از شورای حل اختلاف، دادسرا و دادگاه شد که 14 هزارو 969 فقره مختومه شد.