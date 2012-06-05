فعالان اقتصادی مازندران برای دریافت کد اقتصادی تا 18 خرداد فرصت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحیم ارزبین بعد از ظهر سه شنبه در جمع تجار، بازرگانان و شرکت های حقوقی فعال استان اظهار داشت: این افراد در این استان تا 18خرداد ماه سال جاری فرصت دارند نسبت به دریافت کد اقتصادی جدید اقدام کنند.



وی افزود: این افراد با مراجعه به سامانه ثبت نام مودیان مالیاتی به نشانی www.tex.gov.ir اقدامات لازم را برای این کار به عمل می آورند.



مدیرکل امور مالیاتی مازندران گفت: تسلیم اظهار نامه های الکترونیکی سال 90 فقط با داشتن کد اقتصادی جدید امکان پذیر است لذا فعالان اقتصادی و شرکت های حقوق در اسرع وقت به این موضوع مهم مبادرت ورزند تا مشکلاتی برای آنان به وجود نیاید.



وی در این نشست به سیاست های کلی سازمان امور مالیاتی کشور اشاره کرد و بیان داشت: اقدامات لازم برای تکریم و ایجاد فضای اعتماد و همدلی با مودیان و فعالان اقتصادی صورت گرفته است.

وی از تمامی نمایندگان اتاق بازرگان، صنایع و معادن استان و هیئت حل اختلاف مالیاتی برای همکاری و تعامل به منظور دستیبابی به نتیجه مطلوب در چارچوب قانون و جلوگیری از اطاله دادرسی قدردانی کرد.