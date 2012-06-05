وخامت حال مبارک/ دیکتاتور مخلوع مصر دچار تشنج شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه اسکای نیوز عربی لحظاتی پیش گزارش داد حسنی مبارک دچار تشنج شده است.



این شبکه افزود وخامت حال مبارک و تشنج عصبی وی سبب حاضر شدن پزشکان معالج وی در بیمارستان زندان طره شده است.



خاطر نشان می شود حسنی مبارک اخیرا از سوی دادگاه مصر به حبس ابد محکوم شد که با مخالفت گسترده مردم مصر روبرو شده و آنها بر ضرورت اعدام وی به سبب دست داشتن در کشتار انقلابیون تاکید می کنند.