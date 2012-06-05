آغاز واگذاری شهرکها و نواحی صنعتی اردبیل به بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ملاطفی عصر سه شنبه در دیدار از واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی اردبیل افزود: این طرح در راستـای اجـرای اصل 44 قـانون اساسی و براساس مصـوبات هیات دولت و مجلس شورای اسلامی اجرا می شود.

به گفته وی قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهـرکها و نواحی صنعتی هم اکنون به تمامی استانهای کشور ابلاغ شده است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان یادآور شد: با اجرایی شدن این طرح، اداره امور شهرکها و نواحی صنعتی و همچنین نگهداری تاسیسات شهرکها و نواحی صنعتی به بخش خصوصی واگذار می شود.

این مسئول تصریح کرد: براساس این طرح شرکت شهرکهای صنعتی با مشارکت واحدهای مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی، نسبت به تاسیس شرکتهای خدماتی اقدام خواهد کرد تا نگهداری تاسیسات و اداره امور مربوط به شهرکها و نواحی صنعتی را عهده دار شوند.

ملاطفی گفت: واگذاری بسیاری از فعالیتهای مرتبط با مدیریت شهرکهای صنعتی به بخش خصوصی می‌تواند علاوه بر حضور پر رنگ صنعتگران، فضای مطلوبی را نیز در ارائه خدمات بهتر در پی داشته باشد.

