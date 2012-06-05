46 نفر در دریای مازندران غرق شدند

علی عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هر ساله با فرا رسیدن فصل گرما هموطنان بسیاری برای گردشگری و استراحت در دامنه کوه و ساحل در یا به مازندران سفر می کنند که تعدادی از آنها بازگشتی خوش ندارند.

وی، شنا در خارج از طرح های دریا بدون در نظر گرفتن عمق و وسعت آن،عدم آشنایی با فن شنا، عدم آگاهی از تفاوت شنا در خارج از دریا و استخر را از دلایل بروز حادثه برای گردشگران دانست.

عباسی افزود: متاسفانه در سال 90 تعداد فوتی های ناشی از غرق شدگی 146 نفر بوده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل یک در صد رشد داشته است.

وی تصریح کرد: از این تعداد شهرستانهای نوشهر با 33 مورد و محمودآباد با 27 مورد فوتی بیشترین آمار را داشته است.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران افزود: با توجه به اینکه بیشتر مغروقین از قشر جوان، غیر بومی و مسافر هستند لذا به نظر می رسد اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در خصوص نحوه استفاده مطلوب و ایمن از دریا نیاز به عزم ملی در کشور دارد و تلاش مسئولان استانی به تنهایی چاره ساز نخواهد بود.