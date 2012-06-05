با غربی ها مقابله به مثل کردیم/ سوریه خواهان موفقیت طرح عنان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)،"فیصل المقداد" معاون وزیر امور خارجه سوریه گفت : رهبران سوریه از هیچ اقدامی برای موفقیت طرح کوفی عنان و حفظ سلامتی اعضای تیم ناظران بین المللی در سوریه دریغ نمی کنند.

وی با اشاره به تصمیم کشورش در اخراج سفرای برخی کشورهای اروپایی و ترکیه اظهار داشت: این اقدام مقابله به مثل است، ما به اندازه کافی برای اصلاح سیاستهای دیگران به آنها فرصت دادیم، اما متاسفانه آنها تمایلی برای موفقیت طرح عنان و ماموریت ناظران بین المللی ندارند.

شایان ذکر است که اخیرا کشورهای غربی سفیران سوریه را از کشورهای خود اخراج کردند.