  1. بین الملل
۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۲۱:۰۶

فیصل المقداد:

با غربی ها مقابله به مثل کردیم/ سوریه خواهان موفقیت طرح عنان است

با غربی ها مقابله به مثل کردیم/ سوریه خواهان موفقیت طرح عنان است

معاون وزیر امور خارجه سوریه ضمن تاکید بر تلاش بی وقفه کشورش در زمینه موفقیت طرح عنان و ناظران بین المللی تصمیم به اخراج سفرای کشورهای غربی را مقابله به مثل توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)،"فیصل المقداد" معاون وزیر امور خارجه سوریه گفت : رهبران سوریه از هیچ اقدامی برای موفقیت طرح کوفی عنان و حفظ سلامتی اعضای تیم ناظران بین المللی در سوریه دریغ نمی کنند.

وی با اشاره به تصمیم کشورش در اخراج سفرای برخی کشورهای اروپایی و ترکیه اظهار داشت: این اقدام مقابله به مثل است، ما به اندازه کافی برای اصلاح سیاستهای دیگران به آنها فرصت دادیم، اما متاسفانه آنها تمایلی برای موفقیت طرح عنان و ماموریت ناظران بین المللی ندارند.
 
شایان ذکر است که اخیرا کشورهای غربی سفیران سوریه را از کشورهای خود اخراج کردند.
کد مطلب 1619402

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