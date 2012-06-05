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۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۹:۵۸

مصدومان حوادث رانندگی پنج روز گذشته به شش نفر رسید

مصدومان حوادث رانندگی پنج روز گذشته به شش نفر رسید

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس استان مرکزی گفت: در پنج روز گذشته مصدومان حوادث رانندگی در استان مرکزی به چهار کشته و دو مجروح رسید.

مهدی حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تعداد مصدومان پنج روز گذشته استان مرکزی به چهار کشته و دو مجروح رسید، افزود: از 11  تا پایان روز 15 خرداد، در اثر شش تصادف، چهار نفر جان باخته و دو نفر مجروح شدند.

وی با بیان اینکه این تصادفات درمحور قدیم ساوه به تهران، اراک - قم، اراک - فراهان و اراک - شازند رخ داده، گفت: خستگی و خواب آلودگی راننده، انحراف به چپ وعدم توجه راننده به جلو از دلایل این تصادفات بوده است.

رئیس پلیس استان مرکزی گفت: در مدت یاد شده  100درصد توان عملیاتی پلیس راه استان مرکزی برای ایجاد نظم و امنیت راهها به کار گرفته شد و روزانه 75 تیم پلیس راه در محورهای مختلف استان حاضر شدند.
 
 

کد مطلب 1619404

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