نرخ رشد علمی در ایران 11 برابر میانگین جهانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد احمدپور در حاشیه انعقاد تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه مازندران و دانشگاه گوانگجو چین در نشست با پرفسور ای زو یانگ بر تأکید دین اسلام نسبت به یادگیری علم و دانش اشاره کرد و گفت: روند رشد و توسعه علمی ایران پس از انقلاب شکوهمند اسلامی که برگرفته از آموزه‌های دینی و اسلامی است بسیار چشمگیر بوده به طوریکه هم اکنون، ایران دارای توانمندی‌های علمی و تحقیقی در اکثر رشته‌های علمی روز دنیاست.



وی گفت: در سال میلادی گذشته میانگین نرخ رشد تولید علم و چاپ مقالات در مجلات داخلی و خارجی 11 برابر میانگین جهانی بوده است.



احمدپور به افزایش تعداد دانشجویان کشور از 175 هزار نفر در سال 57 به بیش از چهار میلیون و 200 هزار نفر در سال جاری اشاره کرد.



پرفسور ای زو یانگ با ابراز شگفتی از رشد بسیار خوب جمعیت دانشجویی در ایران در 33 سال گذشته به معرفی دانشگاه گوانگ جو پرداخت و اظهار داشت: این دانشگاه در سال 1927 تاسیس و دارای قدمتی 80 ساله است.



وی گفت: هم اکنون 25 هزار دانشجو در 16 دانشکده‌ این دانشگاه به تحصیل اشتغال دارند و بیش از 15 مرکز و موسسه تحقیقاتی وابسته به دانشگاه گوانگ جو به فعالیت می‌ پردازند.



مذاکره و تبادل نظر با رئیس و اعضای هیئت علمی دانشکده ریاضی، ملاقات با رئیس و اعضای هیئت علمی دانشکده اقتصاد و ملاقات و مذاکره با رئیس و استادان دانشکده گردشگردی جهت بررسی زمینه‌های مشترک برای همکاریهای دو جانبه از جمله برنامه‌های امروز هیئت اعزامی بوده که در بخشهای خبری آتی نتایج آن منتشر خواهد شد.

در راستای تحقق سیاستهای کلان جمهوری اسلامی ایران و دستیابی به اهداف والای برنامه‌های توسعه علمی و پژوهشی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری رئیس دانشگاه مازندران در راس هیئتی به کشور چین سفر کرد.