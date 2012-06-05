مادر شهیدان امامی فر در خراسان شمالی به فرزندان خود پیوست

حسن براتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: حاجیه خانم «بی بی حبیبه عرفانیان» از زنان مقاوم سال‌های دفاع مقدس که سه فرزند خود را در جنگ تحمیلی تقدیم اسلام کرده بود امروز سه شنبه 16 خردادماه دار فانی را وداع گفت.

وی افزود: این مرحومه سه فرزند خود را به نام‌های علی، رضا و حسن امامی فر را در دوران 8 سال دفاع مقدس تقدیم اسلام و انقلاب کرده بود.

براتی زاده اظهار داشت: مراسم تشییع جنازه این مادر فداکار ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 17 خرداد ماه از مقابل مسجد شهدای امامی واقع در خیابان معصوم زاده تا گلزار شهدای بجنورد برگزار می‌شود.

یادآور می‌شود: بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان شمالی با صدور اطلاعیه‌ای از عموم مردم برای شرکت در مراسم تشییع جنازه بانو «بی بی حبیبه عرفانیان» دعوت کرده است.