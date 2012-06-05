به گزارش خبرنگار مهر، مدیر آموزش فنی و حرفه‌ای شهرستان نهاوند ظهر سه شنبه در آیین بهره برداری از این مرکز افزود: نخستین مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای روستایی نهاوندی در روستای بیان با 50 میلیون تومان در دو طبقه احداث شده است.

احمد سیفی افزود: این مجموعه در پنج رشته کامپیوتر، فیلمبرداری، عکاسی، خیاطی و آرایشگری با هدف آموزش روستاییان آماده فعالیت شده است.

وی گفت: این مرکز سالانه بیش از 300 نفر از خواهران علاقمنند به فراگیری مهارت‌های فنی و حرفه‌ای را آموزش داده و به آنها گواهینامه معتبر اعطا می کند.

مدیر فنی و حرفه‌ای نهاوند نیز ابراز داشت: سالانه سه هزار نفر از جوانان علاقه‌مند به فراگیری مهارت‌های مورد نیاز بازار کار آموزش‌های لازم را فرا می‌گیرند.

احمد سیفی از فعالیت 16 رشته ویژه برادران و شش رشته ویژه خواهران در مراکز فنی و حرفه‌ای نهاوند خبر داد و افزود: شش رشته در روستاها، چهار رشته در زندان و سه رشته در صنعت ساختمان توسط مربیان مجرب آموزش داده می‌شود.

وی از برگزاری دوره های خیاطی، گلدوزی، کامپیوتر، آرایشگری، معرق‌کاری، مجسمه‌سازی، چرم‌دوزی و چلنگری ویژه خواهران در مراکز فنی و حرفه‌ای نهاوند خبر داد و گفت: 11 آموزشگاه آزاد نیز در این شهرستان فعالیت دارند.