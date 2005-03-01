۱۱ اسفند ۱۳۸۳، ۱۷:۳۰

درخواست هماهنگ كننده روابط خارجي اتحاديه اروپا :

جامعه جهاني بايد براي بهبود شرايط فلسطين تلاش كند

خاوير سولانا هماهنگ كننده سياست خارجي اتحاديه اروپا امروز سه شنبه از جامعه بين الملل خواست به بهبود شرايط زندگي مردم فلسطين كمك كنند و اعلام كرد كه اين حركت تلاش براي مبارزه با تروريسم را ارتقاء خواهد داد.

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از خبرگزاري فرانسه،سولانا كه براي شركت در كنفرانس لندن در اين شهر به سر مي برد، گفت: بايد همه تلاش ها از سوي جهان به كار گرفته شود تا فلسطيني ها بتوانند در شرايط بهتري زندگي كنند.

وي در گفتگو با خبرگزاري فرانسه اظهار داشت: هيچ شكي نيست كه فلسطيني ها هم بايد در مبارزه با تروريسم شركت كنند.

هماهنگ كننده سياست خارجي اتحاديه اروپا تصريح كرد: مبارزه با تروريسم نه فقط با يك ساختار پليسي مناسب امكان پذير است بلكه بايد براي اين امر بايد مردمي آماده و منظم داشت.

 سولانا اعلام كرد هم اكنون كميته چهارجانبه يعني سازمان ملل و اتحاديه اروپا و آمريكا و روسيه بايد بر روندي كه در اين كنفرانس جريان دارد نظارت دقيق داشته باشند و آن را حمايت كنند.

 

