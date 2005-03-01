جامعه جهاني بايد براي بهبود شرايط فلسطين تلاش كند

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از خبرگزاري فرانسه،سولانا كه براي شركت در كنفرانس لندن در اين شهر به سر مي برد، گفت: بايد همه تلاش ها از سوي جهان به كار گرفته شود تا فلسطيني ها بتوانند در شرايط بهتري زندگي كنند.

وي در گفتگو با خبرگزاري فرانسه اظهار داشت: هيچ شكي نيست كه فلسطيني ها هم بايد در مبارزه با تروريسم شركت كنند.

هماهنگ كننده سياست خارجي اتحاديه اروپا تصريح كرد: مبارزه با تروريسم نه فقط با يك ساختار پليسي مناسب امكان پذير است بلكه بايد براي اين امر بايد مردمي آماده و منظم داشت.

سولانا اعلام كرد هم اكنون كميته چهارجانبه يعني سازمان ملل و اتحاديه اروپا و آمريكا و روسيه بايد بر روندي كه در اين كنفرانس جريان دارد نظارت دقيق داشته باشند و آن را حمايت كنند.