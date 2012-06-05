یزد تا رسیدن به امکانات استاندارد کتابخانه ها راه بسیاری در پیش دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله سیفی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان یزد اظهار داشت: به روز رسانی و استاندارد شدن کتابخانه ها نیازمند توجه بیشتر به این گونه مکان های فرهنگی است.

وی با بیان اینکه کتاب و کتابخوانی در رشد و توسعه همه جانبه کشور نقش تأثیرگذاری دارد، افزود: با گسترش فرهنگ مطالعه در میان افراد جامعه، لایه فکری افراد گسترش یافته و زمینه انتقال تجربیات و راهکارها برای بهبود زندگی فراهم می شود.

سیفی برگزاری جلسات در کتابخانه های عمومی شهرستان یزد را خوب ارزیابی کرد و گفت: با برگزاری جلسات در کتابخانه های عمومی شهرستان می توان از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات این کتابخانه ها قرار گرفت و در این زمینه می توان گامهای مناسبی برای رفع آنها برداشت.

فرماندار یزد از کسانی که در امر کتاب و کتابخوانی فعالیت دارند خواست که با نصب العین قرار دادن رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی، بستر لازم برای گسترش بیش از پیش این فرهنگ را در جامعه فراهم کنند.

در این جلسه مقرر شد مبلغ دو میلیارد ریال برای تعمیر و تجهیز کتابخانه ها در سال 91 اختصاص داده شود.

همچنین در این جلسه راه اندازی شیفت هشت کتابخانه به تصویب اعضا رسید که کتابخانه های شرف الدین علی، آذریزدی، وحدت، حضرت زهرا (س)، فرخی، غدیر، گل افشان و علی ابن موس الرضا (ع) نیز در شیفت شب نیز دایر می شوند.