مامور پلیس راه سمنان در حین ماموریت کشته شد

به گزارش خبرنگار مهر، گروهبان یکم حسین هاشمی مامور وظیفه شناس پلیس راه استان سمنان، بعد از گذشت چند روز از وقوع حادثه که در کما به سر می برد بالاخره روز گذشته جان به جان آفرین تسلیم کرد.

رئیس پلیس راه استان سمنان در تشریح این حادثه در گفتگو با خبرنگاران در محل مقر مرکزی پلیس راه استان سمنان گفت: این سانحه دردناک، در اثر برخورد یک تریلی با یک مامور زحمتکش پیاده و در حال خدمت در پلیس راه دو منظوره در کیلومتر 5 محور سمنان - دامغان رخ داد.

سرهنگ علیرضا رضوی خبیر با اشاره به افزایش حجم ترافیک جاده ای در چند روز اخیر در محدوده استان سمنان، گفت: مرحوم گروهبان یکم حسین هاشمی در محل پلیس راه مستقر و در حال ساماندهی عبور مسافران و خودروهای عبوری بوده است.

وی ادامه داد: در حین فعالیت، ناگهان تریلی از عقب با وی برخورد و او را راهی بیمارستان می کند اما وخامت حال این مامور وظیفه شناس به حدی بود که متاسفانه وی روز گذشته بر اثر این سانحه، جانش را از دست داد.

وی با بیان اینکه راننده تریلر مقصر اصلی حادثه بوده است، افزود: پیکر این مامور وظیفه شناس عصر روز گذشته تشییع و به خاک سپرده شد.

رضوی خبیر خاطر نشان کرد: در شش فقره حادثه رانندگی در روزهای تعطیل چهاردهم و پانزدهم خرداد ماه در هفته جاری، در محورهای استان سمنان، متاسفانه دو نفر از هموطنان کشته و سیزده نفر نیز مصدوم شدند.

به گزارش مهر، استان سمنان از محورهای مواصلاتی پرتردد و ترانزیتی غرب به شرق و بالعکس است که برخی رانندگان به علت کویری بودن این استان و استراحت نامناسب، تمرکز کافی در رانندگی را ندارند.