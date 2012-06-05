ماکت حرم مطهر امام حسین(ع) توسط هنرمند تاکستانی ساخته می شود

هنرمند اسفرورینی از توابع شهرستان تاکستان با ارادت و عشق به خاندان ائمه اطهار(ع) ماکت حرم مطهر امام حسین (ع) و حضرت ابوالفضل (ع) را می‌سازد.



علی ابراهیمی هنرمند اسفرورینی این ماکت را در ابعاد 140 در120 سانتی‌متر در طول یکسال طراحی و ساخته و با ریزه ‌کاری‌های ظریف و زیبا تزئین کرده است.



این ماکت هم اکنون در مرحله ساخت بین الحرمین بوده و آخرین مرحله آن نورپردازی است که بعد از اتمام کار انجام خواهد شد.



این ماکت در روز سوم شعبان مصادف با میلاد فرخنده امام حسین(ع) و حضرت ابوالفضل(ع) رونمایی خواهد شد.

