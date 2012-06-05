  1. استانها
  2. قزوین
۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۹:۵۲

ماکت حرم مطهر امام حسین(ع) توسط هنرمند تاکستانی ساخته می شود

ماکت حرم مطهر امام حسین(ع) توسط هنرمند تاکستانی ساخته می شود

تاکستان- خبرگزاری مهر: ساخت ماکت حرم مطهرامام حسین (ع) و حضرت ابوالفضل(ع) توسط هنرمند اسفرورینی در تاکستان ساخته می شود.

هنرمند اسفرورینی از توابع شهرستان تاکستان با ارادت و عشق به خاندان ائمه اطهار(ع) ماکت حرم مطهر امام حسین (ع) و حضرت ابوالفضل (ع) را می‌سازد.

علی ابراهیمی هنرمند اسفرورینی این ماکت را در ابعاد 140 در120 سانتی‌متر در طول یکسال طراحی و ساخته و با ریزه ‌کاری‌های ظریف و زیبا تزئین کرده است.

این ماکت هم اکنون در مرحله ساخت بین الحرمین بوده و آخرین مرحله آن نورپردازی است که بعد از اتمام کار انجام خواهد شد.

این ماکت در روز سوم شعبان مصادف با میلاد فرخنده امام حسین(ع) و حضرت ابوالفضل(ع) رونمایی خواهد شد.
 

کد مطلب 1619415

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها