ساری میزبان کلاس ارتقای داوری فوتبال شد

حمید رسولی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این دوره آموزشی دو روزه که بیش از 70 داور درجه یک و ملی فوتبال استان حضور دارند، اسماعیل صفیری از داوران بین المللی کنفدراسیون فوتبال آسیا، آخرین اطلاعات روز داوری فوتبال را آموزش خواهد داد.

وی بیان داشت: داوران حاضر در این کلاس، روز پنجشنبه 18 خرداد در ورزشگاه شهید متقی ساری برای آمادگی بیشتر تست بدنی می‌ دهند.

سرپرست کمیته داوران هیئت فوتبال مازندران افزود: پس از پایان این دوره آموزشی، از داوران امتحان عملی و کتبی گرفته می‌شود و داورانی که موفق به کسب نمره قبولی شوند، می‌توانند در لیگ‌های مختلف فوتبال ایران و استان قضاوت کنند.

رسولی از حضور داروان مازندرانی در لیگ های برتر فوتبال و فوتسال خبر داد و گفت: محمود نصیرلو از داوران مازندرانی فوتسال کشور برای قضاوت در رقابت‌های جام باشگاه‌های آسیا تیرماه امسال راهی کویت می‌شود.