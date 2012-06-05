بازسازی سه پروژه کاظمین با کمک مردم خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول ستاد عتبات عالیات استان خراسان جنوبی از بازسازی و توسعه سه پروژه حرم امامان در کاظمین خبر داد و گفت: هزینه پیش ‌بینی شده برای اجرای این پروژه‌ها سه میلیارد و 500 میلیون تومان است.

علی محمدی در جلسه ستاد عتبات عالیات و در جمع مسئولان بشرویه اظهار داشت: ستاد عتبات عالیات به منظور جذب کمک‌های مردمی برای بازسازی حرم امامان شیعه در کشور عراق که توسط اشغالگران و وهابی‌ها تخریب شده اقدامات موثری انجام داده است.

وی ادامه داد: عشق و علاقه و ارادت خاص مردم به اهل ‌بیت(ع) به امر بازسازی و توسعه حرم امامان شیعه ستودنی است که هر ساله با پیشگامی در کمک به عتبات عالیات در اجر معنوی آن شریک می ‌شوند.

محمدی با اشاره به رتبه اول استان خراسان جنوبی در کشور در جمع‌آوری کمک‌های مردمی به عتبات افزود: مردم شهرستان بشرویه باوجود مشکلات مالی، خشکسالی‌ها و تورم اقتصادی در حد توان خود به عتبات کمک کرده و از نظر جذب کمک‌های مردمی سال گذشته شهرستان بشرویه رتبه دوم استان را به خود اختصاص داده است.

مسئول ستاد عتبات عالیات استان خراسان جنوبی یادآور شد: سال گذشته فرهنگیان و دانش‌آموزان بشرویه با واریز دو میلیون و 500 هزار تومان بیشترین همکاری و کمک را به عتبات داشته اند.

وی عنوان کرد: طی دو ماهه سال جاری نیز یک میلیون و 158 هزار تومان جمع‌آوری شده که در مجموع مبلغ سه میلیون و 808 هزار تومان از آموزش و پرورش بشرویه به حساب عتبات عالیات واریز شده است.

محمدی از بازسازی سه پروژه حرم امامان در کاظمین خبر داد و گفت: تاکنون چهار پروژه در کاظمین و دو پروژه در کربلا به همت مردم ایران به اتمام رسیده است.

دستگاه‌های جدید پزشکی راهی بیمارستان بشرویه شد

با کمک خیران و با حضور فرماندار و امام جمعه بشرویه سه دستگاه سونوگرافی، آندوسکوپی و اتوکلاو زباله در بیمارستان شفا بشرویه به بهره ‌برداری رسید.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان بشرویه در مراسم بهره ‌برداری از سه دستگاه سونوگرافی، آندوسکوپی و اتوکلاو در بیمارستان شفا بشرویه اظهار داشت: تنها بیمارستان بشرویه که با کمک‌های خیران شهرستان ساخته شده در راستای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به شهروندان و روستاییان فعالیت می ‌کند.

علی حسینی ‌نژاد محبی با اشاره به وجود مشکلات درمانی در شهرستان بشرویه و عدم امکانات درمانی لازم افزود: بیمارستان شفا بشرویه برای تجهیز به وسایل پزشکی و درمانی از محل کمک‌های خیران شهرستان و اعتبارات دانشگاه علوم پزشکی بیرجند تاکنون اقدامات موثری داشته است.

وی تصریح کرد: با توجه به حجم وسیع بیماران و مشکل رفت‌ و‌آمد به شهرستان فردوس برای انجام سونوگرافی از چند سال گذشته دستگاه سونوگرافی خریداری شده که با پیشنهاد پزشک متخصص مبنی بر جوابگو نبودن این دستگاه در تشخیص موارد ظریف و دقیق بیماری با پیگیری و کمک خیران، دستگاه جدید سونوگرافی خریداری شد.

وی به مشکل کمبود نیرو و عدم انجام آزمایش‌های هورمونی در بخش آزمایشگاه بیمارستان اشاره کرد و افزود: ساختمان کلینیک پزشکان متخصص، علاوه بر فرسودگی جوابگوی مراجعان نبوده و در شان مردم شهرستان بشرویه نیست.