اقدامات خوبی برای ورزشگاه انقلاب انجام شده است

محمد محمودی رئیس هیئت فوتبال استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در نظر داریم مراسم تجلیل و بزرگداشت پیشکسوتان فوتبال البرز را با حضور پیشکسوتان، مسئولان فدراسیون فوتبال و اداره کل ورزش و جوانان استان البرز و بازیکنان کرجی شاغل در لیگ برتر اواخر خردادماه در کرج برگزار کنیم.

وی ادامه داد: هدف ما این است تا از زحمات این پیشکسوتان فوتبال استان البرز تقدیر تابتوانیم گوشه ای از زحمات آنها تجلیل کنیم.

محمودی در خصوص وضعیت ورزشگاه انقلاب یاد آور شد: در حال حاضر اقدامات خوبی برای ورزشگلاه انقلاب انجام شده است و تا پایان تیرماه تمام ایراد هایی که بازرسان AFC گرفته بودند را بر طرف خواهیم کرد.

رئیس هیئت فوتبال استان البرز در پایان گفت: هدف ما این است در فصل جدید میزبان استقلال و پرسپولیس در کرج باشیم و باید بهترین شرایط را آماده کنیم استادیوم انقلاب یکی از بهترین استادیوم های ایران است و باید از این استادیوم به نحو احسن استفاده کنیم.