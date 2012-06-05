انتقاد از انفعال جامعه جهانی در قبال جنایات صهیونیستها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری معا، صدها فلسطینی سه شنبه در چهل و پنجمین سالروز شکست اعراب در جنگ شش روزه که طی آن اسرائیل کرانه باختری، نوار غزه و بیت المقدس را اشغال کرد و به نکسه معروف است، تظاهرات کردند.

شاهدان عینی گزارش دادند: حدود 200 نفر در نزدیکی زندان عوفر در رام الله در کرانه باختری با نظامیان رژیم صهیونیستی درگیر شدند و صهیونیستها از گازهای اشک آور علیه تظاهرات کنندگان استفاده کردند.

منابع بیمارستانی بیان کردند: تعدادی از تظاهرات کنندگان مصدوم و در همان محل درمان شدند.

همچنین در شهر الخلیل در جنوب کرانه باختری نیز دویست نفر که در میان آنها برخی فعالان خارجی نیز حضور داشتند دست به تظاهرات زدند.

شاهدان عینی گزارش دادند: این تظاهرات به درگیری با نظامیان صهیونیست انجامیده است و طی آن نظامیان اشغالگر تعدادی از فلسطینی ها را بازداشت کرده اند.

تظاهرات کنندگان در الخلیل ضمن در دست داشتن پرچمهای فلسطین و پلاکاردهایی در محکومیت سیاستهای تبعیض نژادی اسرائیل علیه فلسطینی ها شعارهایی ضد اشغالگران سر دادند.

در نوار غزه نیز حدود 300 نفر در تظاهراتی که حماس ترتیب داده بود، مشارکت کردند. تظاهرات کنندگان با در دست داشتن نقشه های فلسطین مربوط به قبل از سال 1948 و پرچمهای سبز حماس در مراسم این روز شرکت کردند.

از سوی دیگر"رمزی رباح" عضو کمیته مرکزی جبهه دموکراتیک فلسطین گفت : جامعه جهانی تماشاگر اقدامات اسرائیل است و این رژیم هر روز دست به جنایات جدیدی ضد فلسطینی ها می زند.

وی افزود: اسرائیل همچنان به شهرک سازی ادامه می دهد و احداث 1100 واحد مسکونی در بیت المقدس و 2000 واحد مسکونی در جنوب بیت لحم آخرین مورد شهرک سازی بود.

رباح بیان کرد: اسرائیل به سبب سیاستهای جانبدارانه آمریکا هرگز محکوم نمی شود و سازمان ملل و شورای امنیت اقدامی مناسبی انجام نمی دهند.