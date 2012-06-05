مراسم اعتکاف در 28 مسجد قائم شهر برپا شد

حجت الاسلام عبدالعلی علی تبار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه اعتکاف سنت انبیاست، اظهارداشت: 28 مسجد در سطح قائم شهر مراسم اعتکاف برگزار می شود.

وی بیان داشت: در این مراسم سه هزار نفر حضور دارند که نسبت به پارسال افزایش داشته است.

علی تبار از استقبال 80 درصدی جوانان در این مراسم خبرداد و افزود: از روسای دانشگاهها، آموزش و پرورش و دولتمردان به واسطه علاقمندی جوانان و نوجوانان در این امر معنوی که مجموع عبادت ها بوده انتظار داریم برنامه زمانی برگزاری امتحانات را تغییر دهند تا دانشجویان و دانش آموزان بتوانند بدون استرس و اضطراب شرکت کنند.

وی اظهار داشت: اهمیتی که اعتکاف دارد برای جلوگیری از آسیب های اجتماعی و مشکلات در جامعه با دعای معتکفان برطرف می شود.

رئیس تبلیغات اسلامی قائم شهر گفت: با مدیریت بهتر در اعتکاف قشر عظیمی از جوانان در این جلسات شرکت می کنند و در مقابل آسیب های اجتماعی بیمه می شوند.

وی فرهنگ اعتکاف را یک فرهنگ زیبا عنوان و تصریح کرد: از تعلقات دنیوی خارج، عبودیت و بندگی به باری تعالی ، خودسازی و خودشناسی در این امربسیار در اعتکاف متجلی است.

وی تاکید کرد: دولتمردان همچنان که برای اعتیاد و معضلات اجتماعی سرمایه گذاری و بودجه خرج می کنند، حداقل برای قشر جوانان و نوجوانان علاقمند به اعتکاف بدلیل نداشتن وجه نقد برای شرکت در این مراسم دریافت می گردد به صورتی جبران کنند که بسیار آموزنده خواهد بود.