  1. استانها
  2. مازندران
۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۲۰:۰۴

علی تبار اعلام کرد:

مراسم اعتکاف در 28 مسجد قائم شهر برپا شد

مراسم اعتکاف در 28 مسجد قائم شهر برپا شد

قائم شهر - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی قائم شهر گفت: مراسم پرفیض اعتکاف در 28 مدرسه قائم شهر برپا شد.

حجت الاسلام عبدالعلی علی تبار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه اعتکاف سنت انبیاست، اظهارداشت: 28 مسجد در سطح قائم شهر مراسم اعتکاف برگزار می شود.

وی بیان داشت: در این مراسم سه هزار نفر حضور دارند که نسبت به پارسال افزایش داشته است.

علی تبار از استقبال 80 درصدی جوانان در این مراسم خبرداد و افزود: از روسای دانشگاهها، آموزش و پرورش و دولتمردان به واسطه علاقمندی جوانان و نوجوانان در این امر معنوی که مجموع عبادت ها بوده انتظار داریم برنامه زمانی برگزاری امتحانات را تغییر دهند تا دانشجویان و دانش آموزان بتوانند بدون استرس و اضطراب شرکت کنند.

وی اظهار داشت: اهمیتی که اعتکاف دارد برای جلوگیری از آسیب های اجتماعی و مشکلات در جامعه با دعای معتکفان برطرف می شود.

رئیس تبلیغات اسلامی قائم شهر گفت: با مدیریت بهتر در اعتکاف قشر عظیمی از جوانان در این جلسات شرکت می کنند و در مقابل آسیب های اجتماعی بیمه می شوند.

وی فرهنگ اعتکاف را یک فرهنگ زیبا عنوان و تصریح کرد: از تعلقات دنیوی خارج، عبودیت و بندگی به باری تعالی ، خودسازی و خودشناسی در این امربسیار در اعتکاف متجلی است.

وی تاکید کرد: دولتمردان همچنان که برای اعتیاد و معضلات اجتماعی سرمایه گذاری و بودجه خرج می کنند، حداقل برای قشر جوانان و نوجوانان علاقمند به اعتکاف بدلیل نداشتن وجه نقد برای شرکت در این مراسم دریافت می گردد به صورتی جبران کنند که بسیار آموزنده خواهد بود.

کد مطلب 1619423

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها